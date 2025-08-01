https://ria.ru/20250801/sochi-2032885470.html

В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы

В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 01.08.2025

В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы

Памятник воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины, установили в честь 80-летия Победы на перевале Аишха в горах Сочи, сообщили в министерстве ГО РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:20:00+03:00

2025-08-01T17:20:00+03:00

2025-08-01T17:20:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

сочи

краснодарский край

80-летие победы в великой отечественной войне

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СОЧИ, 1 авг - РИА Новости. Памятник воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины, установили в честь 80-летия Победы на перевале Аишха в горах Сочи, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. "В горах Сочи открыли мемориал в честь 80-летия Великой Победы. На перевале Аишха установили памятник "Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины". Перевал Аишха имел стратегическое значение при обороне Сочи и Красной Поляны. Немецкие войска не смогли прорваться через перевал, встретив ожесточенное сопротивление, и это стало одним решающих факторов, заставивших отказаться от наступления на Кавказ", - говорится в сообщении. Мемориал создали по инициативе министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова, уточнили в краевом ведомстве. "Сегодня на высоте почти две с половиной тысячи метров мы открыли памятник в честь Великой Победы наших предков над немецко-фашистскими захватчиками. Они защитили родную землю и победили нацизм. Этот мемориал - знак бесконечной благодарности великому, жертвенному подвигу советского народа, сражавшегося на фронте и в тылу", - приводятся слова Штрикова в Telegram-канале регионального министерства ГО и ЧС. Новый памятник будет находиться под опекой сотрудников службы "Кубань-СПАС", добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20250801/sakhalin-2032587220.html

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сочи

краснодарский край

ссср

россия

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сочи, краснодарский край, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), ссср, россия, общество