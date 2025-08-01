Рейтинг@Mail.ru
В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
17:20 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sochi-2032885470.html
В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы
В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы - РИА Новости, 01.08.2025
В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы
Памятник воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины, установили в честь 80-летия Победы на перевале Аишха в горах Сочи, сообщили в министерстве ГО РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:20:00+03:00
2025-08-01T17:20:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
сочи
краснодарский край
80-летие победы в великой отечественной войне
великая отечественная война (1941-1945)
ссср
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032870007_0:193:1280:913_1920x0_80_0_0_3bf1c1a844f0a9e4f3ea612b69c2ea94.jpg
СОЧИ, 1 авг - РИА Новости. Памятник воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины, установили в честь 80-летия Победы на перевале Аишха в горах Сочи, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края. "В горах Сочи открыли мемориал в честь 80-летия Великой Победы. На перевале Аишха установили памятник "Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины". Перевал Аишха имел стратегическое значение при обороне Сочи и Красной Поляны. Немецкие войска не смогли прорваться через перевал, встретив ожесточенное сопротивление, и это стало одним решающих факторов, заставивших отказаться от наступления на Кавказ", - говорится в сообщении. Мемориал создали по инициативе министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова, уточнили в краевом ведомстве. "Сегодня на высоте почти две с половиной тысячи метров мы открыли памятник в честь Великой Победы наших предков над немецко-фашистскими захватчиками. Они защитили родную землю и победили нацизм. Этот мемориал - знак бесконечной благодарности великому, жертвенному подвигу советского народа, сражавшегося на фронте и в тылу", - приводятся слова Штрикова в Telegram-канале регионального министерства ГО и ЧС. Новый памятник будет находиться под опекой сотрудников службы "Кубань-СПАС", добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20250801/sakhalin-2032587220.html
https://ria.ru/20250801/veteran-2032856426.html
сочи
краснодарский край
ссср
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/01/2032870007_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ce89f7758bae2f67a81727015c922f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сочи, краснодарский край, 80-летие победы в великой отечественной войне, великая отечественная война (1941-1945), ссср, россия, общество
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Сочи, Краснодарский край, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Великая Отечественная война (1941-1945), СССР, Россия, Общество
В горах Сочи открыли памятник воинам-защитникам в честь 80-летия Победы

На перевале Аишха в Сочи открыли памятник защитникам в честь 80-летия Победы

© Фото : Администрация Краснодарского края/TelegramПамятник "Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины" на перевале Аишха
Памятник Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины на перевале Аишха - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : Администрация Краснодарского края/Telegram
Памятник "Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины" на перевале Аишха
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 1 авг - РИА Новости. Памятник воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины, установили в честь 80-летия Победы на перевале Аишха в горах Сочи, сообщили в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.
"В горах Сочи открыли мемориал в честь 80-летия Великой Победы. На перевале Аишха установили памятник "Воинам, отдавшим жизни за свободу и независимость Родины". Перевал Аишха имел стратегическое значение при обороне Сочи и Красной Поляны. Немецкие войска не смогли прорваться через перевал, встретив ожесточенное сопротивление, и это стало одним решающих факторов, заставивших отказаться от наступления на Кавказ", - говорится в сообщении.
Праздничный салют в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Южно-Сахалинске. - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
В Сахалинской области отметят 80-летие победы над милитаристской Японией
Вчера, 09:00
Мемориал создали по инициативе министра ГО и ЧС Краснодарского края Сергея Штрикова, уточнили в краевом ведомстве.
"Сегодня на высоте почти две с половиной тысячи метров мы открыли памятник в честь Великой Победы наших предков над немецко-фашистскими захватчиками. Они защитили родную землю и победили нацизм. Этот мемориал - знак бесконечной благодарности великому, жертвенному подвигу советского народа, сражавшегося на фронте и в тылу", - приводятся слова Штрикова в Telegram-канале регионального министерства ГО и ЧС.
Новый памятник будет находиться под опекой сотрудников службы "Кубань-СПАС", добавили в ведомстве.
Торжественное вручение российского паспорта 98-летнему ветерану Великой Отечественной войны Василию Москальёнову - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
Ветеран назвал переезд из Латвии в Псковскую область возвращением домой
Вчера, 15:36
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСочиКраснодарский край80-летие Победы в Великой Отечественной войнеВеликая Отечественная война (1941-1945)СССРРоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала