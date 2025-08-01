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Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области - РИА Новости, 01.08.2025
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17:10 01.08.2025 (обновлено: 17:11 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/slyusar-2032883138.html
Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области
Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области - РИА Новости, 01.08.2025
Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области
Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что избирком зарегистрировал его в качестве кандидата на выборах главы региона. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:10:00+03:00
2025-08-01T17:11:00+03:00
ростовская область
юрий слюсарь
общество
единый день голосования в россии
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что избирком зарегистрировал его в качестве кандидата на выборах главы региона. "Избирательная комиссия региона зарегистрировала меня в качестве кандидата на выборах губернатора Ростовской области. Вступая в избирательную кампанию, рабочий темп не меняем", - написал он в Telegram-канале. По данным облизбиркома, 1 августа избирательная комиссия завершает прием документов о выдвижении от кандидатов в губернаторы Ростовской области. Имена всех зарегистрированных кандидатов на должность главы региона станут известны не позднее 10 августа. Выборы губернатора Ростовской области области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.
https://ria.ru/20250717/medvedev-2029809051.html
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ростовская область, юрий слюсарь , общество, единый день голосования в россии
Ростовская область, Юрий Слюсарь , Общество, Единый день голосования в России
Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области

Избирком Ростовской области зарегистрировал Слюсаря кандидатом в губернаторы

© Фото : предоставлено пресс-службой ОАКЮрий Слюсарь
Юрий Слюсарь - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Фото : предоставлено пресс-службой ОАК
Юрий Слюсарь. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что избирком зарегистрировал его в качестве кандидата на выборах главы региона.
"Избирательная комиссия региона зарегистрировала меня в качестве кандидата на выборах губернатора Ростовской области. Вступая в избирательную кампанию, рабочий темп не меняем", - написал он в Telegram-канале.
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По данным облизбиркома, 1 августа избирательная комиссия завершает прием документов о выдвижении от кандидатов в губернаторы Ростовской области. Имена всех зарегистрированных кандидатов на должность главы региона станут известны не позднее 10 августа.
Выборы губернатора Ростовской области области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.
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Ростовская областьЮрий СлюсарьОбществоЕдиный день голосования в России
 
 
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