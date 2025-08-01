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Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области

Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области - РИА Новости, 01.08.2025

Слюсаря зарегистрировали кандидатом в губернаторы Ростовской области

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что избирком зарегистрировал его в качестве кандидата на выборах главы региона. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:10:00+03:00

2025-08-01T17:10:00+03:00

2025-08-01T17:11:00+03:00

ростовская область

юрий слюсарь

общество

единый день голосования в россии

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 авг — РИА Новости. Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что избирком зарегистрировал его в качестве кандидата на выборах главы региона. "Избирательная комиссия региона зарегистрировала меня в качестве кандидата на выборах губернатора Ростовской области. Вступая в избирательную кампанию, рабочий темп не меняем", - написал он в Telegram-канале. По данным облизбиркома, 1 августа избирательная комиссия завершает прием документов о выдвижении от кандидатов в губернаторы Ростовской области. Имена всех зарегистрированных кандидатов на должность главы региона станут известны не позднее 10 августа. Выборы губернатора Ростовской области области пройдут 12, 13 и 14 сентября 2025 года.

https://ria.ru/20250717/medvedev-2029809051.html

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ростовская область, юрий слюсарь , общество, единый день голосования в россии