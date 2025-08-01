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В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны - РИА Новости, 01.08.2025
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12:26 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/sdelka-2032802861.html
В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны
В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны - РИА Новости, 01.08.2025
В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны
Лидер крайне правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде призвал парламент Нидерландов как можно скорее принять меры в отношении... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:26:00+03:00
2025-08-01T12:26:00+03:00
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ГААГА, 1 авг - РИА Новости. Лидер крайне правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде призвал парламент Нидерландов как можно скорее принять меры в отношении торговой сделки ЕС и США, которая, по его мнению, является катастрофой для страны. "Парламент должен как можно скорее принять меры в отношении катастрофического соглашения между Европейской комиссией и США", - написал Боде в соцсети Х. Политик напомнил, что он обратился с просьбой к нидерландскому парламенту о проведении экстренных дебатов по торговому соглашению. "Это соглашение, которое включает 15-процентные пошлины на экспорт из Нидерландов в США и обязывает Европу закупать американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, катастрофично для экономики и суверенитета Нидерландов", - отметил Боде. Ранее главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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в мире, сша, нидерланды, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Нидерланды, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны

В Нидерландах призвали парламент принять меры против торговой сделки ЕС и США

© Flickr / Yoshimasa NiwaФлаг Нидерландов
Флаг Нидерландов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© Flickr / Yoshimasa Niwa
Флаг Нидерландов. Архивное фото
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ГААГА, 1 авг - РИА Новости. Лидер крайне правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде призвал парламент Нидерландов как можно скорее принять меры в отношении торговой сделки ЕС и США, которая, по его мнению, является катастрофой для страны.
"Парламент должен как можно скорее принять меры в отношении катастрофического соглашения между Европейской комиссией и США", - написал Боде в соцсети Х.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Торговая сделка с США ограничивает суверенитет ЕС, считает эксперт
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Политик напомнил, что он обратился с просьбой к нидерландскому парламенту о проведении экстренных дебатов по торговому соглашению.
"Это соглашение, которое включает 15-процентные пошлины на экспорт из Нидерландов в США и обязывает Европу закупать американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, катастрофично для экономики и суверенитета Нидерландов", - отметил Боде.
Ранее главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
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Немецкие бизнесмены раскритиковали торговую сделку США и ЕС
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В миреСШАНидерландыЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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