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В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны

В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны - РИА Новости, 01.08.2025

В Нидерландах назвали торговую сделку ЕС и США катастрофой для страны

Лидер крайне правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде призвал парламент Нидерландов как можно скорее принять меры в отношении... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:26:00+03:00

2025-08-01T12:26:00+03:00

2025-08-01T12:26:00+03:00

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ГААГА, 1 авг - РИА Новости. Лидер крайне правой нидерландской партии "Форум за демократию" (FvD) Тьерри Боде призвал парламент Нидерландов как можно скорее принять меры в отношении торговой сделки ЕС и США, которая, по его мнению, является катастрофой для страны. "Парламент должен как можно скорее принять меры в отношении катастрофического соглашения между Европейской комиссией и США", - написал Боде в соцсети Х. Политик напомнил, что он обратился с просьбой к нидерландскому парламенту о проведении экстренных дебатов по торговому соглашению. "Это соглашение, которое включает 15-процентные пошлины на экспорт из Нидерландов в США и обязывает Европу закупать американские энергоносители на сумму 750 миллиардов долларов, катастрофично для экономики и суверенитета Нидерландов", - отметил Боде. Ранее главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.

https://ria.ru/20250731/posol-2032695982.html

https://ria.ru/20250731/germaniya-2032639889.html

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в мире, сша, нидерланды, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия