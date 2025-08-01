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В ЮАР произошел сбой в работе крупнейшего аэропорта

В ЮАР произошел сбой в работе крупнейшего аэропорта - РИА Новости, 01.08.2025

В ЮАР произошел сбой в работе крупнейшего аэропорта

Масштабный сбой произошел в работе систем управления полетами Международного аэропорта имени О. Р. Тамбо, крупнейшего аэропорта ЮАР, расположенного недалеко от... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:24:00+03:00

2025-08-01T18:24:00+03:00

2025-08-01T18:24:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Масштабный сбой произошел в работе систем управления полетами Международного аэропорта имени О. Р. Тамбо, крупнейшего аэропорта ЮАР, расположенного недалеко от Йоханнесбурга, сообщила компания-оператор аэропортов ЮАР (ACSA). "Критический сбой систем управления воздушным движением сказывается на управлении полетами в Международном аэропорту имени О. Р. Тамбо", - говорится в сообщении на странице ACSA в соцсети Facebook*. Оператор предупреждает о возможных изменениях в расписании рейсов и рекомендует пассажирам прибывать в аэропорт перед вылетом заранее.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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в мире, юар, транспорт