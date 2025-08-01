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В Сахалинской области отметят 80-летие победы над милитаристской Японией - РИА Новости, 01.08.2025
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09:00 01.08.2025 (обновлено: 12:00 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/sakhalin-2032587220.html
В Сахалинской области отметят 80-летие победы над милитаристской Японией
В Сахалинской области отметят 80-летие победы над милитаристской Японией - РИА Новости, 01.08.2025
В Сахалинской области отметят 80-летие победы над милитаристской Японией
В честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Сахалинской области пройдут масштабные мероприятия, направленные на сохранение исторической правды и памяти о... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:00:00+03:00
2025-08-01T12:00:00+03:00
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япония
великая отечественная война (1941-1945)
сахалинская область
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Сахалинской области пройдут масштабные мероприятия, направленные на сохранение исторической правды и памяти о роли Красной армии в победе над милитаристской Японией. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Валерий Лимаренко.Праздничные события стартуют 18 августа с торжественного перезахоронения останков шести советских бойцов, найденных на Курильских островах в ходе поисковых работ. А 3 сентября в Южно-Сахалинске запланированы военный парад, праздничный концерт и салют.Особую роль в контексте победы над милитаристской Японией играет, по словам главы региона, остров Шумшу — самый северный остров Курильской гряды, где в августе 1945 года прошла одна из самых кровопролитных операций Второй мировой.Лимаренко подчеркнул, что в те годы Шумшу фактически стал "непотопляемым японским авианосцем" с аэродромом, танками, дотами, дзотами и гарнизоном численностью до 15 тысяч человек.Сегодня на Шумшу продолжаются работы по разминированию, идут археологические раскопки, восстанавливаются элементы военной инфраструктуры. В этом году планируется поднять 12 японских танков, остановленных советскими десантниками. Техника станет частью мемориальной экспозиции.Как отметил Лимаренко, важно не только сохранять память о подвигах советских солдат, но и противостоять попыткам пересмотра истории."Те силы, которые сегодня занимаются реваншизмом, уроки не извлекли. А ведь все было очень просто. Красная армия пришла и навела свой порядок. И так это происходит раз в сто лет", — заявил губернатор.
https://ria.ru/20250514/osvobozhdenie-2015051888.html
https://ria.ru/20250730/shumshu-2032296690.html
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общество, социальный навигатор, освобождение. путь к победе, освобождение. мир народам, сахалин, япония, великая отечественная война (1941-1945), сахалинская область, валерий лимаренко, 80-летие победы в великой отечественной войне
Общество, Социальный навигатор, Освобождение. Путь к Победе, Освобождение. Мир народам, Сахалин, Япония, Великая Отечественная война (1941-1945), Сахалинская область, Валерий Лимаренко, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

В Сахалинской области отметят 80-летие победы над милитаристской Японией

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкПраздничный салют в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Южно-Сахалинске.
Праздничный салют в День Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны в Южно-Сахалинске. - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Сахалинской области пройдут масштабные мероприятия, направленные на сохранение исторической правды и памяти о роли Красной армии в победе над милитаристской Японией. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
Праздничные события стартуют 18 августа с торжественного перезахоронения останков шести советских бойцов, найденных на Курильских островах в ходе поисковых работ. А 3 сентября в Южно-Сахалинске запланированы военный парад, праздничный концерт и салют.
Танковые войска 1-го Дальневосточного фронта переходят границу Маньчжурии. Маньчжурия, Китай, 1945 год. - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Блистательная операция. Как закатилось солнце милитаристской Японии
14 мая, 09:00
Особую роль в контексте победы над милитаристской Японией играет, по словам главы региона, остров Шумшу — самый северный остров Курильской гряды, где в августе 1945 года прошла одна из самых кровопролитных операций Второй мировой.
Лимаренко подчеркнул, что в те годы Шумшу фактически стал "непотопляемым японским авианосцем" с аэродромом, танками, дотами, дзотами и гарнизоном численностью до 15 тысяч человек.
© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне и музей под открытым небом

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России
1 из 5
© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне и музей под открытым небом

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России
2 из 5
© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне и музей под открытым небом

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России
3 из 5
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Локация в аэропорту Южно-Сахалинска к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Локация в аэропорту к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Локация в аэропорту Южно-Сахалинска к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 5
© РИА Новости / Наталья Тюрина

Локация в аэропорту Южно-Сахалинска к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Локация в аэропорту к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

Локация в аэропорту Южно-Сахалинска к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

© РИА Новости / Наталья Тюрина
5 из 5

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России
1 из 5

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России
2 из 5

Остров Шумшу, где создается военно-исторический мемориальный комплекс, посвященный Великой Отечественной войне, и музей под открытым небом

© Фото : пресс-служба Минвостокразвития России
3 из 5

Локация в аэропорту Южно-Сахалинска к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

© РИА Новости / Наталья Тюрина
4 из 5

Локация в аэропорту Южно-Сахалинска к празднованию 80-летия Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны

© РИА Новости / Наталья Тюрина
5 из 5
Сегодня на Шумшу продолжаются работы по разминированию, идут археологические раскопки, восстанавливаются элементы военной инфраструктуры. В этом году планируется поднять 12 японских танков, остановленных советскими десантниками. Техника станет частью мемориальной экспозиции.
Как отметил Лимаренко, важно не только сохранять память о подвигах советских солдат, но и противостоять попыткам пересмотра истории.
Остров Шумшу - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Поисковики на Шумшу не пострадали в результате землетрясения
30 июля, 10:14
"Те силы, которые сегодня занимаются реваншизмом, уроки не извлекли. А ведь все было очень просто. Красная армия пришла и навела свой порядок. И так это происходит раз в сто лет", — заявил губернатор.
 
ОбществоСоциальный навигаторОсвобождение. Путь к ПобедеОсвобождение. Мир народамСахалинЯпонияВеликая Отечественная война (1941-1945)Сахалинская областьВалерий Лимаренко80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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