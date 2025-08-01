МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Сахалинской области пройдут масштабные мероприятия, направленные на сохранение исторической правды и памяти о роли Красной армии в победе над милитаристской Японией. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Валерий Лимаренко.Праздничные события стартуют 18 августа с торжественного перезахоронения останков шести советских бойцов, найденных на Курильских островах в ходе поисковых работ. А 3 сентября в Южно-Сахалинске запланированы военный парад, праздничный концерт и салют.Особую роль в контексте победы над милитаристской Японией играет, по словам главы региона, остров Шумшу — самый северный остров Курильской гряды, где в августе 1945 года прошла одна из самых кровопролитных операций Второй мировой.Лимаренко подчеркнул, что в те годы Шумшу фактически стал "непотопляемым японским авианосцем" с аэродромом, танками, дотами, дзотами и гарнизоном численностью до 15 тысяч человек.Сегодня на Шумшу продолжаются работы по разминированию, идут археологические раскопки, восстанавливаются элементы военной инфраструктуры. В этом году планируется поднять 12 японских танков, остановленных советскими десантниками. Техника станет частью мемориальной экспозиции.Как отметил Лимаренко, важно не только сохранять память о подвигах советских солдат, но и противостоять попыткам пересмотра истории."Те силы, которые сегодня занимаются реваншизмом, уроки не извлекли. А ведь все было очень просто. Красная армия пришла и навела свой порядок. И так это происходит раз в сто лет", — заявил губернатор.
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В Сахалинской области отметят 80-летие победы над милитаристской Японией
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В честь 80-летия окончания Второй мировой войны в Сахалинской области пройдут масштабные мероприятия, направленные на сохранение исторической правды и памяти о роли Красной армии в победе над милитаристской Японией. Об этом РИА Новости рассказал губернатор Валерий Лимаренко.
Праздничные события стартуют 18 августа с торжественного перезахоронения останков шести советских бойцов, найденных на Курильских островах в ходе поисковых работ. А 3 сентября в Южно-Сахалинске запланированы военный парад, праздничный концерт и салют.
Особую роль в контексте победы над милитаристской Японией играет, по словам главы региона, остров Шумшу — самый северный остров Курильской гряды, где в августе 1945 года прошла одна из самых кровопролитных операций Второй мировой.
Лимаренко подчеркнул, что в те годы Шумшу фактически стал "непотопляемым японским авианосцем" с аэродромом, танками, дотами, дзотами и гарнизоном численностью до 15 тысяч человек.
Сегодня на Шумшу продолжаются работы по разминированию, идут археологические раскопки, восстанавливаются элементы военной инфраструктуры. В этом году планируется поднять 12 японских танков, остановленных советскими десантниками. Техника станет частью мемориальной экспозиции.
Как отметил Лимаренко, важно не только сохранять память о подвигах советских солдат, но и противостоять попыткам пересмотра истории.
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