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Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск - РИА Новости, 01.08.2025
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
07:40 01.08.2025 (обновлено: 09:14 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/rozysk-2032760772.html
Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск
Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск - РИА Новости, 01.08.2025
Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск
Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле", проживающий в Турции, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:40:00+03:00
2025-08-01T09:14:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
турция
россия
таджикистан
мухаммадсобир файзов
крокус сити холл
исламское государство*
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле", проживающий в Турции, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Брат Файзова Мухаммадсобира* объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. Карточка брата фигуранта дела "Крокуса" Мухаммадрахима Файзова* значится в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства.Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов* признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ*. Фигурант Мухаммадсобир Файзов* - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и был зарегистрирован. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещена в России.* внесен в список террористов и экстремистов в России
https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html
https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html
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происшествия, турция, россия, таджикистан, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, исламское государство*
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Турция, Россия, Таджикистан, Мухаммадсобир Файзов, Крокус Сити Холл, Исламское государство*
Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск

Брат обвиняемого по делу Крокуса, проживающий в Турции, объявлен в розыск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле", проживающий в Турции, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Брат Файзова Мухаммадсобира* объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.
Один из фигурантов дела о теракте в Крокус Сити Холле Далерджон Мирзоев в Басманном суде - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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Карточка брата фигуранта дела "Крокуса" Мухаммадрахима Файзова* значится в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов* признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ*.
Фигурант Мухаммадсобир Файзов* - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и был зарегистрирован.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещена в России.
* внесен в список террористов и экстремистов в России
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияТурцияРоссияТаджикистанМухаммадсобир ФайзовКрокус Сити ХоллИсламское государство*
 
 
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