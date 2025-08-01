https://ria.ru/20250801/rozysk-2032760772.html

Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск

Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск - РИА Новости, 01.08.2025

Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск

Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле", проживающий в Турции, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:40:00+03:00

2025-08-01T07:40:00+03:00

2025-08-01T09:14:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

турция

россия

таджикистан

мухаммадсобир файзов

крокус сити холл

исламское государство*

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле", проживающий в Турции, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. "Брат Файзова Мухаммадсобира* объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства. Карточка брата фигуранта дела "Крокуса" Мухаммадрахима Файзова* значится в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства.Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов* признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ*. Фигурант Мухаммадсобир Файзов* - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и был зарегистрирован. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещена в России.* внесен в список террористов и экстремистов в России

https://ria.ru/20250731/krokus-2032493750.html

https://ria.ru/20250730/terakt-2032252017.html

турция

россия

таджикистан

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, турция, россия, таджикистан, мухаммадсобир файзов, крокус сити холл, исламское государство*