Брата парикмахера, обвиняемого по делу "Крокуса", объявили в розыск
Брат обвиняемого по делу Крокуса, проживающий в Турции, объявлен в розыск
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПеред началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле"
Перед началом церемонии открытия мемориала жертвам теракта в "Крокус Сити Холле". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Брат одного из предполагаемых исполнителей теракта в "Крокус сити холле", проживающий в Турции, объявлен в розыск, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Брат Файзова Мухаммадсобира* объявлен в розыск", - сказал собеседник агентства.
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Карточка брата фигуранта дела "Крокуса" Мухаммадрахима Файзова* значится в розыске МВД России, свидетельствует база ведомства.
Как ранее передавало РИА Новости со ссылкой на имеющиеся в распоряжении материалы дела, предполагаемый исполнитель теракта в "Крокус сити холле" Мухаммадсобир Файзов* признался, что его брат, который проживает в Турции, также является участником преступления. По его словам, брат является членом ИГ*.
Фигурант Мухаммадсобир Файзов* - уроженец Таджикистана 2004 года рождения со средним образованием, работал парикмахером в барбершопе в Иваново, в этом же городе и был зарегистрирован.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещена в России.
* внесен в список террористов и экстремистов в России
* внесен в список террористов и экстремистов в России