https://ria.ru/20250801/rossiyane-2032909851.html
Россияне смогут оформить электронную подпись в Армении
Россияне смогут оформить электронную подпись в Армении - РИА Новости, 01.08.2025
Россияне смогут оформить электронную подпись в Армении
Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T19:34:00+03:00
2025-08-01T19:34:00+03:00
2025-08-01T19:34:00+03:00
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ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване. "Проживающие за рубежом граждане России теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт оформления открыт в здании Дома Москвы в Ереване. "Для записи на прием необходимо оставить заявку на официальном сайте аккредитованного удостоверяющего центра "Основание", - заявили в посольстве. В дипмиссии уточнили, что квалифицированная электронная подпись позволяет взаимодействовать с коммерческими и государственными организациями в России дистанционно: подписывать документы, открывать счета в российских банках, оформлять сделки с недвижимостью, участвовать в торгах и многое другое. "С КЭП удобно осуществлять вход и пользоваться порталом "Госуслуги", а в перспективе – подписывать документы для Федеральной налоговой службы и Социального фонда России", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250730/messendzher-2032369842.html
https://ria.ru/20240122/elektronnaya_podpis-1922776833.html
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в мире, россия, армения
Россияне смогут оформить электронную подпись в Армении
Проживающие за рубежом россияне смогут оформить электронную подпись в Армении
ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване.
"Проживающие за рубежом граждане России
теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт оформления открыт в здании Дома Москвы в Ереване
.
"Для записи на прием необходимо оставить заявку на официальном сайте аккредитованного удостоверяющего центра "Основание", - заявили в посольстве.
В дипмиссии уточнили, что квалифицированная электронная подпись позволяет взаимодействовать с коммерческими и государственными организациями в России дистанционно: подписывать документы, открывать счета в российских банках, оформлять сделки с недвижимостью, участвовать в торгах и многое другое.
"С КЭП удобно осуществлять вход и пользоваться порталом "Госуслуги", а в перспективе – подписывать документы для Федеральной налоговой службы и Социального фонда России", - говорится в сообщении.