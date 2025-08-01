https://ria.ru/20250801/rossiyane-2032909851.html

Россияне смогут оформить электронную подпись в Армении

Россияне смогут оформить электронную подпись в Армении - РИА Новости, 01.08.2025

Россияне смогут оформить электронную подпись в Армении

Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T19:34:00+03:00

2025-08-01T19:34:00+03:00

2025-08-01T19:34:00+03:00

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ЕРЕВАН, 1 авг – РИА Новости. Проживающие за рубежом россияне смогут оформить в Армении квалифицированную электронную подпись, сообщает в пятницу пресс-служба посольства РФ в Ереване. "Проживающие за рубежом граждане России теперь могут оформить квалифицированную электронную подпись (КЭП) в Армении", - говорится в сообщении. Отмечается, что пункт оформления открыт в здании Дома Москвы в Ереване. "Для записи на прием необходимо оставить заявку на официальном сайте аккредитованного удостоверяющего центра "Основание", - заявили в посольстве. В дипмиссии уточнили, что квалифицированная электронная подпись позволяет взаимодействовать с коммерческими и государственными организациями в России дистанционно: подписывать документы, открывать счета в российских банках, оформлять сделки с недвижимостью, участвовать в торгах и многое другое. "С КЭП удобно осуществлять вход и пользоваться порталом "Госуслуги", а в перспективе – подписывать документы для Федеральной налоговой службы и Социального фонда России", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250730/messendzher-2032369842.html

https://ria.ru/20240122/elektronnaya_podpis-1922776833.html

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