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В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.08.2025
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15:01 01.08.2025
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В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии
В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.08.2025
В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии
Первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии в Россию приземлился в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости с данных онлайн-табло... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T15:01:00+03:00
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саудовская аравия
россия
москва
сергей лавров
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
шереметьево (аэропорт)
saudia
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии в Россию приземлился в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости с данных онлайн-табло авиагавани. Рейс приземлился в Москве в 13:46 мск, вылетел в 08:42 мск. Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября. О начале полетов Flynas сообщила 10 июля. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также из письма авиавластей Саудовской Аравии следует, что Flynas планирует выполнять рейсы из Эр-Рияда не только в Москву, но и в Санкт-Петербург. В начале июля в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня. Глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.
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саудовская аравия, россия, москва, сергей лавров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), saudia
Саудовская Аравия, Россия, Москва, Сергей Лавров, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Шереметьево (аэропорт), Saudia
В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии

Первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии приземлился во Внуково

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСамолет заходит на посадку во Внуково
Самолет заходит на посадку во Внуково - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Самолет заходит на посадку во Внуково. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии в Россию приземлился в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости с данных онлайн-табло авиагавани.
Рейс приземлился в Москве в 13:46 мск, вылетел в 08:42 мск.
Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября.
О начале полетов Flynas сообщила 10 июля. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также из письма авиавластей Саудовской Аравии следует, что Flynas планирует выполнять рейсы из Эр-Рияда не только в Москву, но и в Санкт-Петербург.
В начале июля в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня.
Глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.
Аэропорт Геленджик - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
Первый после возобновления полетов рейс вылетел из Геленджика в Москву
18 июля, 17:12
 
Саудовская АравияРоссияМоскваСергей ЛавровФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Шереметьево (аэропорт)Saudia
 
 
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