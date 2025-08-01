https://ria.ru/20250801/reys-2032845277.html

В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии

В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии - РИА Новости, 01.08.2025

В Москве приземлился первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии

Первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии в Россию приземлился в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости с данных онлайн-табло... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T15:01:00+03:00

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2025-08-01T15:01:00+03:00

саудовская аравия

россия

москва

сергей лавров

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

шереметьево (аэропорт)

saudia

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Первый прямой регулярный рейс из Саудовской Аравии в Россию приземлился в аэропорту "Внуково", передает корреспондент РИА Новости с данных онлайн-табло авиагавани. Рейс приземлился в Москве в 13:46 мск, вылетел в 08:42 мск. Росавиация 4 июля выдала разрешение Flynas на регулярные рейсы Эр-Рияд - Москва. Компания может летать по этому направлению четыре раза в неделю, в период с 1 августа до 25 октября. О начале полетов Flynas сообщила 10 июля. Рейсы будут выполняться с частотой три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам. Также из письма авиавластей Саудовской Аравии следует, что Flynas планирует выполнять рейсы из Эр-Рияда не только в Москву, но и в Санкт-Петербург. В начале июля в расписании аэропорта "Шереметьево" появились регулярные рейсы авиакомпании Saudia в Эр-Рияд с 14 октября. Они будут выполняться пять раз в неделю - по вторникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Ранее чартерные рейсы выполнялись в Саудовскую Аравию на хадж - паломничество, связанное с посещением Мекки и ее окрестностей. В 2025 году хадж проходил с 4 по 9 июня. Глава МИД России Сергей Лавров в начале июля сообщал, что соглашение о безвизовом режиме между РФ и Саудовской Аравией находится на завершающей стадии подготовки.

https://ria.ru/20250718/gelendzhik--2030017089.html

саудовская аравия

россия

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

саудовская аравия, россия, москва, сергей лавров, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), шереметьево (аэропорт), saudia