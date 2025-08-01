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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 01.08.2025
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:40:00+03:00
2025-08-01T03:40:00+03:00
2025-08-01T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
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александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он. Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников отменена в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников. пострадавших нет