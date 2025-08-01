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Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 01.08.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
03:40 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/pvo-2032747116.html
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников - РИА Новости, 01.08.2025
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников
Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:40:00+03:00
2025-08-01T03:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
воронежская область
воронеж
нововоронеж
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале. "Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он. Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников отменена в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе. Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
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воронежская область
воронеж
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безопасность, воронежская область, воронеж, нововоронеж, александр гусев (губернатор)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Воронежская область, Воронеж, Нововоронеж, Александр Гусев (губернатор)
Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников

Над Воронежской областью уничтожили несколько беспилотников. пострадавших нет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкВоеннослужащая на командном пункте
Военнослужащая на командном пункте - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Военнослужащая на командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Несколько беспилотников уничтожены силами ПВО над Воронежской областью, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщает губернатор Александр Гусев в своем Telegram-канале.
"Над Воронежской областью дежурными силами ПВО обнаружены и уничтожены несколько беспилотников По предварительной информации, пострадавших и повреждений на земле нет", - написал он.
Гусев добавил, что опасность атаки беспилотников отменена в Воронеже, Нововоронеже и Острогожском районе.
Режим опасности атаки БПЛА на всей территории региона сохраняется.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьВоронежская областьВоронежНововоронежАлександр Гусев (губернатор)
 
 
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