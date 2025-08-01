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Путин рассказал, чего Украине ждать дальше - РИА Новости, 01.08.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:24 01.08.2025 (обновлено: 20:39 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/putin-2032821200.html
Путин рассказал, чего Украине ждать дальше
Путин рассказал, чего Украине ждать дальше - РИА Новости, 01.08.2025
Путин рассказал, чего Украине ждать дальше
Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T14:24:00+03:00
2025-08-01T20:39:00+03:00
в мире
валаам
россия
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
республика карелия
ладожское озеро
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах ВС России в зоне СВО. Главное — в материале РИА Новости.О переговорах по Украине&quot;Это даже не условия — это цели: я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно&quot;.&quot;Все обмены-то у нас происходят на территории Беларуси&quot;.Про "Орешник"&quot;Владимир Владимирович правильно сказал: в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем&quot;.О продвижении в зоне СВО&quot;Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной&quot;.О недоброжелателях&quot;Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следуют — вот в той ситуации критической, которая сложилась, — следуют и экономические потери&quot;.О коррупции&quot;Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. А сегодня какой? Две тысячи двадцать пятый. Вот, десять лет существуют — и все во всем мире во все горло покрикивают: &quot;Караул, на Украине захлестывает всех коррупция&quot;.Заявления Лукашенко&quot;Пусть небыстро, медленно. Но почему? Я Владимира Владимировича спросил: &quot;Почему?&quot; — Он говорит: &quot;Людей жалею&quot;. Правильно: медленно, но зато уверенно&quot;.&quot;Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы это объединить — это была бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо&quot;.Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они посещают Валаам вместе уже не первый раз. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах.
валаам
россия
белоруссия
республика карелия
ладожское озеро
украина
сша
европа
донецкая народная республика
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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353
60
353
60
Полное видео с ответами Путина и Лукашенко на вопросы журналистов
Полное видео с ответами Путина и Лукашенко на вопросы журналистов 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-01T14:24
true
PT34M13S
Путин об избыточных ожиданиях от переговоров с Украиной
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-01T14:24
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PT0M34S
"Оцениваю в целом положительно" – Путин о последнем раунде переговоров с Украиной
"Оцениваю в целом положительно" Заявление Путина с оценкой прошедших раундов переговоров с Украиной в Стамбуле.
2025-08-01T14:24
true
PT1M21S
Путин о поступлении первого серийного комплекса "Орешник" в войска
Путин о поступлении первого серийного комплекса "Орешник" в войска
2025-08-01T14:24
true
PT0M36S
"Вернут, это наше" – Путин о действия ВС РФ в зоне СВО
Путин, говоря о действия Вооруженных сил России в зоне СВО, отметил, что россияне не "захватят и отгрызут" территории, а вернут свои. "Вернут, это наше"
2025-08-01T14:24
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PT0M23S
Путин о недоброжелателях
А теперь, подчеркнул президент, у них одна, но пламенная страсть – остановить "наше наступление во что бы то ни стало". 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-01T14:24
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PT0M50S
Лукашенко об отстаивании интересов
🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
2025-08-01T14:24
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PT0M37S
Лукашенко взял на встречу с Путиным своего шпица Умку
Лукашенко взял на встречу с Путиным своего шпица Умку
2025-08-01T14:24
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PT0M16S
Путин поблагодарил Лукашенко за визит
Путин поблагодарил Лукашенко за визит
2025-08-01T14:24
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в мире, валаам, россия, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, республика карелия, ладожское озеро, видео, украина, евросоюз, вооруженные силы украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), специализированная антикоррупционная прокуратура (сап), запад, сша, европа, вооруженные силы рф, донецкая народная республика
В мире, Валаам, Россия, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Белоруссия, Республика Карелия, Ладожское озеро, Специальная военная операция на Украине, Украина, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), Запад, США, Европа, Вооруженные силы РФ, Донецкая Народная Республика
Путин рассказал, чего Украине ждать дальше
МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах ВС России в зоне СВО. Главное — в материале РИА Новости.
2025-08-01T14:24
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Путин рассказал, чего Украине ждать дальше

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах ВС России в зоне СВО. Главное — в материале РИА Новости.

О переговорах по Украине

  • Все разочарования возникают от избыточных ожиданий.
  • Переговоры востребованы и важны: для решения вопросов мирным путем нужен диалог.
  • Результаты встреч России и Украины были положительными: Москва передала Киеву тысячи тел погибших военных и получила десятки тел своих солдат, стороны обменялись пленными.
  • Первая реакция Украины на предложение создать рабочие группы была позитивной, однако они еще не заработали.
  • Условия России остаются неизменными: главное — искоренить причины конфликта.
«

"Это даже не условия — это цели: я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно".

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Владимир Путин
президент России
  • Киев должен гарантировать условия для применения русского языка и деятельности православной церкви.
  • Главная цель России — обеспечить свою безопасность.
  • Урегулирование можно обсуждать в контексте общеевропейской безопасности, в этом есть смысл.
  • Если Киев считает, что пока не нужно иметь дело с Россией, Москва может подождать.
  • Нужно обсуждать шаги для установления долгосрочного мира без временных ограничений.
  • Президент постоянно информирует Лукашенко о результатах переговоров.
  • Россия благодарна Белоруссии за содействие в переговорном процессе.
«

"Все обмены-то у нас происходят на территории Беларуси".

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Владимир Путин
президент России

Про "Орешник"

  • Производство "Орешника" в России заработало: произведен первый серийный комплекс, он поступил в войска.
  • Специалисты в России и Белоруссии выбрали позиции для установки "Орешника".
  • Вопрос о поставке "Орешника" в Белоруссию, скорее всего, будет закрыт в этом году.
«

"Владимир Владимирович правильно сказал: в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Александр Лукашенко
президент Белоруссии

О продвижении в зоне СВО

  • Часов Яр освободили несколько дней назад, а не вчера.
  • ВСУ пытаются контратаковать.
  • Заявления Киева о ситуации в Часовом Яре говорят о том, что руководство Украины плохо информировано о ситуации.
  • Российские войска наступают по всей линии боевого соприкосновения.
  • Положительная динамика войск на фронте связана с героизмом бойцов, в том числе павших.
«

"Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной".

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Владимир Путин
президент России

О недоброжелателях

  • Запад хочет остановить наступление России, хотя раньше пытался нанести ей поражение.
  • Укрепление суверенитета России является одной из целей СВО.
  • Суверенитет в современном мире играет ключевую роль, в том числе для экономического развития.
  • У Евросоюза сегодня его вообще нет.
  • Утрата ЕС политического суверенитета ведет к потере и экономической независимости.
«

"Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следуют — вот в той ситуации критической, которая сложилась, — следуют и экономические потери".

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Владимир Путин
президент России
  • Полное отсутствие суверенитета на Украине унизительно.
  • Киеву нужно не навязывать внешние институты управления, а помогать людям самим становиться на ноги.
  • Политический режим в России основан на Конституции, чего не скажешь об Украине.
  • Попытки Украины вернуть себе часть суверенитета являются правильными.

О коррупции

  • Коррупция характерна практически для всех стран — вопрос в готовности общества с ней бороться.
  • В США она легализована за счет института лоббизма.
  • Демократию нельзя привнести извне, как и невозможно извне бороться с коррупцией.
  • Украина — страна, где коррупция захлестывает.
  • Эффективность НАБУ и САП за десять лет существования была нулевой.
«

"Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. А сегодня какой? Две тысячи двадцать пятый. Вот, десять лет существуют — и все во всем мире во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция".

Президент РФ Владимир Путин во время поздравления тружеников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
Владимир Путин
президент России

Заявления Лукашенко

  • Минск полностью поддерживает позицию Москвы в диалоге с Киевом.
  • Надо садиться за стол переговоров, а не бросаться камнями.
  • Если Трамп хочет мира, он должен включаться в процесс урегулирования, а не указывать.
  • Украинцы хотят невозможного.
  • Для того чтобы Киеву требовать встречи с Путиным, надо сначала подготовить почву.
  • Украина сегодня бегом должна просить Россию договориться.
  • Никому не удастся поставить на колени Минск и Москву: они полны решимости отстоять свои интересы.
  • Президент договорился с Путиным при необходимости подключить Минск к переговорам с Киевом.
  • Белоруссия видит, что Россия наступает по всем направлениям в зоне СВО.
«

"Пусть небыстро, медленно. Но почему? Я Владимира Владимировича спросил: "Почему?" — Он говорит: "Людей жалею". Правильно: медленно, но зато уверенно".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
  • Запад хочет контролировать, как на Украине тратят выделенные ей деньги, в этом есть логика.
  • Американцы хотят ослабить ЕС как центр силы.
  • Санкции приведут Европу к деиндустриализации, ей следовало бы объединить ресурсы с Россией и Белоруссией.
«

"Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы это объединить — это была бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета
Александр Лукашенко
президент Белоруссии
Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они посещают Валаам вместе уже не первый раз. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВалаамРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинБелоруссияРеспублика КарелияЛадожское озероУкраинаЕвросоюзВооруженные силы УкраиныНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП)ЗападСШАЕвропаВооруженные силы РФДонецкая Народная Республика
 
 
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