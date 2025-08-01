https://ria.ru/20250801/putin-2032821200.html

Путин рассказал, чего Украине ждать дальше

Путин рассказал, чего Украине ждать дальше - РИА Новости, 01.08.2025

Путин рассказал, чего Украине ждать дальше

Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:24:00+03:00

2025-08-01T14:24:00+03:00

2025-08-01T20:39:00+03:00

в мире

валаам

россия

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

республика карелия

ладожское озеро

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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Владимир Путин на встрече с Александром Лукашенко на Валааме высказался о перспективах украинского урегулирования, оценил позицию Киева и рассказал об успехах ВС России в зоне СВО. Главное — в материале РИА Новости.О переговорах по Украине"Это даже не условия — это цели: я сформулировал цели России. Но до сих пор, до того момента нам говорили, что непонятно, что Россия хочет. Вот мы их сформулировали в июне прошлого года на встрече с руководством Министерства иностранных дел Российской Федерации. Там все ясно"."Все обмены-то у нас происходят на территории Беларуси".Про "Орешник""Владимир Владимирович правильно сказал: в этом году мы в основном должны закончить эти процессы строительства, создания и так далее. Мы от этого не отступаем".О продвижении в зоне СВО"Мы обязаны этим и тем нашим воинам, которые остались на поле боя и отдали свою жизнь за Родину, потому что это они создали условия для того, чтобы сегодняшние люди, которые сегодня находятся в строю, шли вперед, имели такую возможность. Это общая заслуга. В этом смысле у нас ни одной потери нет напрасной".О недоброжелателях"Было ясно, что суверенитета у Евросоюза, у Европы не так уж и много. Сегодня стало очевидно, что его нет вообще. А за этим сразу следуют — вот в той ситуации критической, которая сложилась, — следуют и экономические потери".О коррупции"Когда были созданы эти институты на Украине? В 2015 году. А сегодня какой? Две тысячи двадцать пятый. Вот, десять лет существуют — и все во всем мире во все горло покрикивают: "Караул, на Украине захлестывает всех коррупция".Заявления Лукашенко"Пусть небыстро, медленно. Но почему? Я Владимира Владимировича спросил: "Почему?" — Он говорит: "Людей жалею". Правильно: медленно, но зато уверенно"."Это страшнее, чем Китай, бы было. Если бы это объединить — это была бы силища. Но они этого не понимают. Да им, наверное, и не надо".Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Сначала он прилетел в Санкт-Петербург, где пересел на вертолет и направился к месту переговоров с Путиным. Они посещают Валаам вместе уже не первый раз. Как и в прошлые годы, они зашли в храм Смоленской иконы Божией Матери на территории Смоленского скита, где монахи молятся о россиянах, погибших в разных войнах.

валаам

россия

белоруссия

республика карелия

ладожское озеро

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сша

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донецкая народная республика

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Полное видео с ответами Путина и Лукашенко на вопросы журналистов Полное видео с ответами Путина и Лукашенко на вопросы журналистов 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-01T14:24 true PT34M13S

Путин об избыточных ожиданиях от переговоров с Украиной 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-08-01T14:24 true PT0M34S

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Лукашенко взял на встречу с Путиным своего шпица Умку Лукашенко взял на встречу с Путиным своего шпица Умку 2025-08-01T14:24 true PT0M16S

Путин поблагодарил Лукашенко за визит Путин поблагодарил Лукашенко за визит 2025-08-01T14:24 true PT0M33S

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