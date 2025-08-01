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В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах - РИА Новости, 01.08.2025
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12:11 01.08.2025 (обновлено: 14:01 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/proekt--2032800546.html
В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах
В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах - РИА Новости, 01.08.2025
В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах
В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий бесплатное образование иностранных граждан в 10 и 11 классах. РИА Новости, 01.08.2025
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий бесплатное образование иностранных граждан в 10 и 11 классах.Авторами выступили депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Они предложили внести изменения в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". "Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10-11 классах) осуществляется за счет их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами", — говорится в пояснительной записке. Отмечается, что законопроект вызван необходимостью рационального использования бюджетных средств.
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леонид слуцкий (политик), госдума рф, лдпр, общество, социальный навигатор, сн_образование, образование, образование - общество, мигранты, россия
Леонид Слуцкий (политик), Госдума РФ, ЛДПР, Общество, Социальный навигатор, СН_Образование, Образование, Образование - Общество, Мигранты, Россия
В Госдуму внесли проект о платном обучении иностранцев в старших классах

ЛДПР внесла в Госдуму проект о платном обучении иностранцев в старших классах

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. В Госдуму внесли законопроект, ограничивающий бесплатное образование иностранных граждан в 10 и 11 классах.
Авторами выступили депутаты от ЛДПР и сенаторы во главе с лидером партии Леонидом Слуцким. Они предложили внести изменения в федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации".
«
"Предлагается определить, что получение иностранными гражданами и лицами без гражданства среднего общего образования (то есть обучение в 10-11 классах) осуществляется за счет их собственных средств, а обучение на бесплатной основе возможно лишь в исключительных случаях, если это установлено международными договорами Российской Федерации или иными федеральными законами", — говорится в пояснительной записке.
Отмечается, что законопроект вызван необходимостью рационального использования бюджетных средств.
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