Французские производители вина потеряют более миллиарда евро из-за пошлин
Французские производители вина могут потерять более 1 млрд евро из-за пошлин США
Бутылка вина со штопором. Архивное фото
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ПАРИЖ, 1 авг - РИА Новости. Потери французских производителей вина из-за пошлин США могут превысить 1 миллиард евро на фоне сокращения экспорта, сообщила Федерация экспортеров вин и спиртных напитков Франции (FEVS) в коммюнике.
"Влияние этих пошлин будет еще более серьезным, поскольку они вводятся на фоне падения курса доллара США в Соединенных Штатах. Совокупный эффект может привести к сокращению продаж в Соединенных Штатах на четверть, что означает потерю в 1 миллиард евро", - сообщил глава федерации Габриэль Пикар в пресс-релизе.
По его словам, сокращение экспорта также "окажет прямое и косвенное влияние на 600 000 рабочих мест в винодельческой и спиртной промышленности" Франции.
Федерация экспортеров призвала власти продолжать переговоры в попытке добиться отмены пошлин на французские вина и другие алкогольные напитки.
"Мы приветствуем уже предпринятые усилия по освобождению вин и спиртных напитков от пятнадцатипроцентных пошлин, но ситуация не может оставаться такой, как есть, переговоры должны продолжаться", - считает организация.
Накануне Европейская комиссия заявила, что продолжает переговоры с США, чтобы попытаться добиться освобождения от таможенных пошлин на вина и крепкие спиртные напитки в будущем.
США наряду с КНР являются ведущим импортером французских вин и коньяка.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.