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Прокуратура проверяет данные об инциденте в поезде с едой ребенка-инвалида - РИА Новости, 01.08.2025
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21:27 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/poezd-2032918295.html
Прокуратура проверяет данные об инциденте в поезде с едой ребенка-инвалида
Прокуратура проверяет данные об инциденте в поезде с едой ребенка-инвалида - РИА Новости, 01.08.2025
Прокуратура проверяет данные об инциденте в поезде с едой ребенка-инвалида
Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после публикации об отказе проводника поезда Санкт-Петербург – Самара поместить в служебный... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:27:00+03:00
2025-08-01T21:27:00+03:00
происшествия
санкт-петербург
самара
северо-западная транспортная прокуратура
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после публикации об отказе проводника поезда Санкт-Петербург – Самара поместить в служебный холодильник еду для ребенка с инвалидностью, сообщила пресс-служба ведомства. "По данным публикации в СМИ, 24 июля 2025 года в поезде №63 сообщением Санкт-Петербург — Самара проводник отказал пассажирке в размещении в служебном холодильнике питания для ее ребенка с инвалидностью... Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров", – говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры. По данным интернет-газеты "Фонтанка", проводник якобы в категоричной форме запретила пассажирке поставить в служебный холодильник контейнер с отварным рисом для ее ребенка с непереносимостью глютена.
https://ria.ru/20250731/putin-2032722705.html
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происшествия, санкт-петербург, самара, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Санкт-Петербург, Самара, Северо-Западная транспортная прокуратура
Прокуратура проверяет данные об инциденте в поезде с едой ребенка-инвалида

Прокуратура проверяет данные об инциденте с едой ребенка-инвалида в поезде

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПассажирский поезд
Пассажирский поезд - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Пассажирский поезд. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Северо-Западная транспортная прокуратура организовала проверку после публикации об отказе проводника поезда Санкт-Петербург – Самара поместить в служебный холодильник еду для ребенка с инвалидностью, сообщила пресс-служба ведомства.
"По данным публикации в СМИ, 24 июля 2025 года в поезде №63 сообщением Санкт-ПетербургСамара проводник отказал пассажирке в размещении в служебном холодильнике питания для ее ребенка с инвалидностью... Северо-Западная транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения прав пассажиров", – говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.
По данным интернет-газеты "Фонтанка", проводник якобы в категоричной форме запретила пассажирке поставить в служебный холодильник контейнер с отварным рисом для ее ребенка с непереносимостью глютена.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургСамараСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
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