Рейтинг@Mail.ru
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:23 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/poezd-2032912812.html
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные - РИА Новости, 01.08.2025
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные
ФПК назначила дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки, сообщает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:23:00+03:00
2025-08-01T20:23:00+03:00
общество
федеральная пассажирская компания
санкт-петербург
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027490532_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_48d0c6cfbdb4a906dec3ad71d4fa0e05.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФПК назначила дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки, сообщает компания. "Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами назначили дополнительные двухэтажные поезда формирования АО "ФПК", - говорится в сообщении. Назначены поезда № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 2 августа в 1.25 и № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 3 августа в 15.59, сообщает ФПК. Помимо этого, были пополнены составы поездов № 741/742 и 743/744 "Аврора", 747/748 "Невский экспресс". Суммарно было включено 13 вагонов. Отмечается, что при наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов для удовлетворения спроса.
https://ria.ru/20250731/putin-2032722705.html
санкт-петербург
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/06/2027490532_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1c4e3a04fae8416671696f9726a21296.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, федеральная пассажирская компания, санкт-петербург, москва
Общество, Федеральная пассажирская компания, Санкт-Петербург, Москва
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные

ФПК добавила поезда между Петербургом и Москвой на ближайшие выходные

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПассажиры на платформе
Пассажиры на платформе - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Пассажиры на платформе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФПК назначила дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки, сообщает компания.
"Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами назначили дополнительные двухэтажные поезда формирования АО "ФПК", - говорится в сообщении.
Назначены поезда № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 2 августа в 1.25 и № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 3 августа в 15.59, сообщает ФПК.
Помимо этого, были пополнены составы поездов № 741/742 и 743/744 "Аврора", 747/748 "Невский экспресс". Суммарно было включено 13 вагонов.
Отмечается, что при наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов для удовлетворения спроса.
Поезд - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон о запрете агрегаторам продавать билеты на поезда
31 июля, 21:43
 
ОбществоФедеральная пассажирская компанияСанкт-ПетербургМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала