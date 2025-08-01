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Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные - РИА Новости, 01.08.2025
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные
ФПК назначила дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки, сообщает... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T20:23:00+03:00
2025-08-01T20:23:00+03:00
2025-08-01T20:23:00+03:00
общество
федеральная пассажирская компания
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москва
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. ФПК назначила дополнительные поезда между Санкт-Петербургом и Москвой на ближайшие выходные для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки, сообщает компания. "Для удовлетворения спроса на пассажирские перевозки между двумя столицами назначили дополнительные двухэтажные поезда формирования АО "ФПК", - говорится в сообщении. Назначены поезда № 154 Москва - Санкт-Петербург отправлением 2 августа в 1.25 и № 237 Санкт-Петербург - Москва отправлением 3 августа в 15.59, сообщает ФПК. Помимо этого, были пополнены составы поездов № 741/742 и 743/744 "Аврора", 747/748 "Невский экспресс". Суммарно было включено 13 вагонов. Отмечается, что при наличии технических возможностей будет приниматься решение об увеличении количества вагонов в составах и назначении дополнительных поездов для удовлетворения спроса.
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общество, федеральная пассажирская компания, санкт-петербург, москва
Общество, Федеральная пассажирская компания, Санкт-Петербург, Москва
Поезда между Петербургом и Москвой добавили на ближайшие выходные
ФПК добавила поезда между Петербургом и Москвой на ближайшие выходные