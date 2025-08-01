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Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком - РИА Новости, 01.08.2025
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11:27 01.08.2025
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Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком
Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком - РИА Новости, 01.08.2025
Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком
Министерство труда и соцзащиты РФ должно до 1 декабря рассмотреть предложения сенаторов об упрощении порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребёнком с... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:27:00+03:00
2025-08-01T11:27:00+03:00
общество
россия
михаил мишустин
совет федерации рф
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты РФ должно до 1 декабря рассмотреть предложения сенаторов об упрощении порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения в этом перечне касаются демографической политики, помощи семьям с детьми, лекарственного обеспечения, поддержки участников специальной военной операции, донастройки регулирования в сфере контрольно-надзорной деятельности и других вопросов. "До 1 декабря Минтруду предстоит рассмотреть предложения Совета Федерации об упрощении порядка подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, в том числе путём установления такого порядка приказом работодателя", - сообщили в пресс-службе кабмина. Кроме того, Минтруд вместе с другими органами власти должен будет проработать предложения сенаторов к проекту плана мероприятий Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года. Как уточнили в пресс-службе, о результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября 2025 года.
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общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф
Общество, Россия, Михаил Мишустин, Совет Федерации РФ
Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком

Кабмин поручил упростить подачу заявления на отпуск по уходу за ребенком

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты РФ должно до 1 декабря рассмотреть предложения сенаторов об упрощении порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, сообщила пресс-служба правительства РФ.
Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения в этом перечне касаются демографической политики, помощи семьям с детьми, лекарственного обеспечения, поддержки участников специальной военной операции, донастройки регулирования в сфере контрольно-надзорной деятельности и других вопросов.
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"До 1 декабря Минтруду предстоит рассмотреть предложения Совета Федерации об упрощении порядка подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, в том числе путём установления такого порядка приказом работодателя", - сообщили в пресс-службе кабмина.
Кроме того, Минтруд вместе с другими органами власти должен будет проработать предложения сенаторов к проекту плана мероприятий Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года.
Как уточнили в пресс-службе, о результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября 2025 года.
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