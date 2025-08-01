https://ria.ru/20250801/podacha-2032791326.html

Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком

Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком - РИА Новости, 01.08.2025

Минтруд обсудит упрощение подачи заявления на отпуск по уходу за ребенком

Министерство труда и соцзащиты РФ должно до 1 декабря рассмотреть предложения сенаторов об упрощении порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребёнком с... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:27:00+03:00

2025-08-01T11:27:00+03:00

2025-08-01T11:27:00+03:00

общество

россия

михаил мишустин

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/13/1568838820_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9c202eaa635c37ce0f219ab13d9d3fe3.jpg

МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Министерство труда и соцзащиты РФ должно до 1 декабря рассмотреть предложения сенаторов об упрощении порядка подачи заявления на отпуск по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, сообщила пресс-служба правительства РФ. Соответствующее поручение премьер-министр Михаил Мишустин дал по итогам встречи с членами Совета Федерации. Поручения в этом перечне касаются демографической политики, помощи семьям с детьми, лекарственного обеспечения, поддержки участников специальной военной операции, донастройки регулирования в сфере контрольно-надзорной деятельности и других вопросов. "До 1 декабря Минтруду предстоит рассмотреть предложения Совета Федерации об упрощении порядка подачи заявления о предоставлении отпуска по уходу за ребёнком с учётом семейных обстоятельств работника, в том числе путём установления такого порядка приказом работодателя", - сообщили в пресс-службе кабмина. Кроме того, Минтруд вместе с другими органами власти должен будет проработать предложения сенаторов к проекту плана мероприятий Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в России до 2036 года. Как уточнили в пресс-службе, о результатах этой работы необходимо доложить в правительство до 1 октября 2025 года.

https://ria.ru/20250725/gosduma-2031289875.html

https://ria.ru/20250602/gosduma-2020366307.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, михаил мишустин, совет федерации рф