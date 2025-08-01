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В Петербурге задержали подозреваемую в краже из квартиры блокадников
В Петербурге задержали подозреваемую в краже из квартиры блокадников - РИА Новости, 01.08.2025
В Петербурге задержали подозреваемую в краже из квартиры блокадников
Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую по подозрению в краже из квартиры блокадников 980 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:05:00+03:00
2025-08-01T12:05:00+03:00
2025-08-01T12:05:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую по подозрению в краже из квартиры блокадников 980 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в полицию Фрунзенского района обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный проник в квартиру ее родителей-блокадников на Будапештской улице, откуда похитил 980 тысяч рублей. "Вечером 31 июля возле дома 30 по Купчинской улице опергруппой угрозыска по подозрению в совершении этого преступления задержана 33-летняя приезжая, которая была доставлена в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении. Уточняется, что полиция ищет предполагаемую сообщницу фигурантки. Уголовное дело возбуждено по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ).
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происшествия, россия, санкт-петербург
Происшествия, Россия, Санкт-Петербург
В Петербурге задержали подозреваемую в краже из квартиры блокадников
В Петербурге задержали приезжую по подозрению в краже 980 тысяч рублей