https://ria.ru/20250801/peterburg-2032799521.html

В Петербурге задержали подозреваемую в краже из квартиры блокадников

В Петербурге задержали подозреваемую в краже из квартиры блокадников - РИА Новости, 01.08.2025

В Петербурге задержали подозреваемую в краже из квартиры блокадников

Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую по подозрению в краже из квартиры блокадников 980 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T12:05:00+03:00

2025-08-01T12:05:00+03:00

2025-08-01T12:05:00+03:00

происшествия

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 авг – РИА Новости. Полиция Санкт-Петербурга задержала приезжую по подозрению в краже из квартиры блокадников 980 тысяч рублей, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как отмечается, в четверг в полицию Фрунзенского района обратилась 57-летняя местная жительница с заявлением о том, что неизвестный проник в квартиру ее родителей-блокадников на Будапештской улице, откуда похитил 980 тысяч рублей. "Вечером 31 июля возле дома 30 по Купчинской улице опергруппой угрозыска по подозрению в совершении этого преступления задержана 33-летняя приезжая, которая была доставлена в отдел полиции для разбирательства", – говорится в сообщении. Уточняется, что полиция ищет предполагаемую сообщницу фигурантки. Уголовное дело возбуждено по статье о краже (часть 3 статьи 158 УК РФ).

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происшествия, россия, санкт-петербург