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ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишет NYT - РИА Новости, 01.08.2025
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12:27 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/perepiska-2032803215.html
ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишет NYT
ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишет NYT - РИА Новости, 01.08.2025
ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишет NYT
Еврокомиссия не сохранила смс-переписку своей главы Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T12:27:00+03:00
2025-08-01T12:27:00+03:00
в мире
люксембург (округ)
урсула фон дер ляйен
альберт бурла
еврокомиссия
евросоюз
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Еврокомиссия не сохранила смс-переписку своей главы Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на ответ ЕК. "Когда выяснилось, что Урсула фон дер Ляйен..., обменивалась текстовыми сообщениями с генеральным директором Pfizer во время переговоров о сделке (по закупке вакцин - ред.), журналисты поспешили запросить эти записи в соответствии с правилами прозрачности блока. ЕС отказался... На этой неделе ЕК предоставила... ответ, в котором подразумевается, что она удалила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению", - говорится в публикации. Газета отмечает со ссылкой на письмо, что ЕК подтвердила информацию о существовании смс-переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным, в частности, из-за того, что глава Еврокомиссии несколько раз меняла телефоны и не всегда переносила данные на новые устройства. Как следует из письма, глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт прочитал их летом 2021 года и решил, что сообщения касались только согласования расписания встреч, в связи с чем якобы "не было нужды в их хранении". На фоне этого New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки. Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок. В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
https://ria.ru/20250801/evropa-2032757634.html
https://ria.ru/20250728/gaz-2031965082.html
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в мире, люксембург (округ), урсула фон дер ляйен, альберт бурла, еврокомиссия, евросоюз
В мире, Люксембург (округ), Урсула фон дер Ляйен, Альберт Бурла, Еврокомиссия, Евросоюз
ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишет NYT

NYT: ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Бурла по вакцинам

© AP Photo / Johanna GeronГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Johanna Geron
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Еврокомиссия не сохранила смс-переписку своей главы Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на ответ ЕК.
"Когда выяснилось, что Урсула фон дер Ляйен..., обменивалась текстовыми сообщениями с генеральным директором Pfizer во время переговоров о сделке (по закупке вакцин - ред.), журналисты поспешили запросить эти записи в соответствии с правилами прозрачности блока. ЕС отказался... На этой неделе ЕК предоставила... ответ, в котором подразумевается, что она удалила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению", - говорится в публикации.
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Газета отмечает со ссылкой на письмо, что ЕК подтвердила информацию о существовании смс-переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным, в частности, из-за того, что глава Еврокомиссии несколько раз меняла телефоны и не всегда переносила данные на новые устройства.
Как следует из письма, глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт прочитал их летом 2021 года и решил, что сообщения касались только согласования расписания встреч, в связи с чем якобы "не было нужды в их хранении". На фоне этого New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.
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