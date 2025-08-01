ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer, пишет NYT
NYT: ЕК не сохранила переписку фон дер Ляйен с главой Pfizer Бурла по вакцинам
© AP Photo / Johanna GeronГлава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
© AP Photo / Johanna Geron
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Еврокомиссия не сохранила смс-переписку своей главы Урсулы фон дер Ляйен с главой Pfizer Альбертом Бурла по закупкам вакцин против коронавируса для государств ЕС в разгар пандемии, скрыв её тем самым от СМИ, сообщает американская газета New York Times со ссылкой на ответ ЕК.
"Когда выяснилось, что Урсула фон дер Ляйен..., обменивалась текстовыми сообщениями с генеральным директором Pfizer во время переговоров о сделке (по закупке вакцин - ред.), журналисты поспешили запросить эти записи в соответствии с правилами прозрачности блока. ЕС отказался... На этой неделе ЕК предоставила... ответ, в котором подразумевается, что она удалила или потеряла сообщения, посчитав их неважными и не имея обязательств по их хранению", - говорится в публикации.
Газета отмечает со ссылкой на письмо, что ЕК подтвердила информацию о существовании смс-переписки фон дер Ляйен с главой Pfizer, заявив при этом, что найти эти сообщения сейчас не представляется возможным, в частности, из-за того, что глава Еврокомиссии несколько раз меняла телефоны и не всегда переносила данные на новые устройства.
Как следует из письма, глава офиса председателя ЕК Бьорн Зайберт прочитал их летом 2021 года и решил, что сообщения касались только согласования расписания встреч, в связи с чем якобы "не было нужды в их хранении". На фоне этого New York Times предполагает, что решение удалить сообщения могло было принято уже после мая 2021 года, когда представители СМИ впервые обратились с требованием о публикации переписки.
Ранее суд Евросоюза в Люксембурге постановил, что Европейская комиссия допустила нарушения при закупках вакцин против коронавирусной инфекции в 2020 и 2021 годах, закрыв для общественности доступ к информации о ценах на препараты, а также не смогла доказать отсутствие конфликта интересов при осуществлении таких закупок.
В 2021 году издание New York Times сообщило, что фон дер Ляйен и глава Pfizer Альберт Бурла в рамках смс-переписки обсуждали крупнейший в истории Евросоюза контракт по закупке вакцин. Главу ЕК уже тогда заподозрили в непосредственном влиянии на переговорный процесс, скандал в СМИ получил название "Пфайзергейт" (Pfizergate). Общая сумма сделки могла достигать 35 миллиардов евро, а приобретенные 1,8 миллиарда доз значительно превышали потребности жителей Евросоюза. Фон дер Ляйен призывали к публикации содержания переписки, однако Еврокомиссия в июне 2022 отказывалась предать ее гласности.