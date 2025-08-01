https://ria.ru/20250801/novovoronezh-2032739789.html

В Нововоронеже объявили беспилотную опасность

В Нововоронеже объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.08.2025

В Нововоронеже объявили беспилотную опасность

Беспилотная опасность объявлена в Нововоронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T01:23:00+03:00

2025-08-01T01:23:00+03:00

2025-08-01T01:23:00+03:00

безопасность

нововоронеж

воронежская область

александр гусев (губернатор)

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Нововоронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА в регионе. "Внимание! Город Нововоронеж, тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он. Губернатор призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.

https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

нововоронеж

воронежская область

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Дарья Буймова

безопасность, нововоронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)