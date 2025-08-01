https://ria.ru/20250801/novovoronezh-2032739789.html
В Нововоронеже объявили беспилотную опасность
В Нововоронеже объявили беспилотную опасность - РИА Новости, 01.08.2025
В Нововоронеже объявили беспилотную опасность
Беспилотная опасность объявлена в Нововоронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T01:23:00+03:00
2025-08-01T01:23:00+03:00
2025-08-01T01:23:00+03:00
безопасность
нововоронеж
воронежская область
александр гусев (губернатор)
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Беспилотная опасность объявлена в Нововоронеже, сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев в своем Telegram-канале. Ранее он сообщил об объявлении опасности атаки БПЛА в регионе. "Внимание! Город Нововоронеж, тревога в связи с угрозой непосредственного удара БПЛА. Работают системы оповещения", - написал он. Губернатор призвал жителей зайти в помещение и отойти от окон.
https://ria.ru/20250731/ukraina-2032730248.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, нововоронеж, воронежская область, александр гусев (губернатор)
Безопасность, Нововоронеж, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор)
В Нововоронеже объявили беспилотную опасность
В Нововоронеже объявили тревогу из-за угрозы непосредственного удара БПЛА