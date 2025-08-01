https://ria.ru/20250801/mishustin--2032790917.html

Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью

Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью - РИА Новости, 01.08.2025

Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября проработать предложения по улучшению транспортной доступности Калининградской области в связи с тем, что... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:25:00+03:00

2025-08-01T11:25:00+03:00

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября проработать предложения по улучшению транспортной доступности Калининградской области в связи с тем, что регион оказался в непростой ситуации из-за геополитических изменений. Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. "Блок поручений связан с поддержкой Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации на фоне геополитических изменений. Так, Минтрансу и Минпромторгу предстоит рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина. Срок выполнения этого поручения – 1 ноября 2025 года. Кроме того, Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по капитальному ремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава в программу комплексного развития городского электрического транспорта.

https://ria.ru/20250731/patrushev-2032624932.html

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михаил мишустин, калининградская область, россия, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество