Рейтинг@Mail.ru
Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:25 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/mishustin--2032790917.html
Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью
Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью - РИА Новости, 01.08.2025
Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября проработать предложения по улучшению транспортной доступности Калининградской области в связи с тем, что... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T11:25:00+03:00
2025-08-01T11:25:00+03:00
михаил мишустин
калининградская область
россия
совет федерации рф
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
министерство финансов рф (минфин россии)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944792_0:145:2812:1728_1920x0_80_0_0_7d924ec0658588d0005c3282308dad81.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября проработать предложения по улучшению транспортной доступности Калининградской области в связи с тем, что регион оказался в непростой ситуации из-за геополитических изменений. Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации. "Блок поручений связан с поддержкой Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации на фоне геополитических изменений. Так, Минтрансу и Минпромторгу предстоит рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина. Срок выполнения этого поручения – 1 ноября 2025 года. Кроме того, Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по капитальному ремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава в программу комплексного развития городского электрического транспорта.
https://ria.ru/20250731/patrushev-2032624932.html
https://ria.ru/20250731/kaliningrad-2032497780.html
калининградская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576944792_71:0:2800:2047_1920x0_80_0_0_86335ba1824426533b89ab197986f3dd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
михаил мишустин, калининградская область, россия, совет федерации рф, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), министерство финансов рф (минфин россии), общество
Михаил Мишустин, Калининградская область, Россия, Совет Федерации РФ, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Министерство финансов РФ (Минфин России), Общество
Мишустин поручил проработать улучшение сообщения с Калининградской областью

Михаил Мишустин поручил продумать улучшение сообщения с Калининградской областью

© РИА Новости / Александр Астафьев | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к 1 ноября проработать предложения по улучшению транспортной доступности Калининградской области в связи с тем, что регион оказался в непростой ситуации из-за геополитических изменений.
Мишустин дал поручения по итогам встречи с членами Совета палаты Совета Федерации.
Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Патрушев рассказал об алгоритмах для сообщения с Калининградской областью
31 июля, 15:01
"Блок поручений связан с поддержкой Калининградской области, оказавшейся в непростой ситуации на фоне геополитических изменений. Так, Минтрансу и Минпромторгу предстоит рассмотреть вопрос об обеспечении транспортной доступности Калининградской области, в том числе в целях обеспечения возможности транспортировки товаров", - говорится в тексте поручений, опубликованных на сайте кабмина.
Срок выполнения этого поручения – 1 ноября 2025 года.
Кроме того, Минтрансу, Минфину и Минпромторгу поручено проработать предложение Совета Федерации о включении проекта Калининградской области по капитальному ремонту изношенной трамвайной инфраструктуры и подвижного состава в программу комплексного развития городского электрического транспорта.
Калининград - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
"Это угроза": в США резко отреагировали на заявления НАТО о Калининграде
31 июля, 05:08
 
Михаил МишустинКалининградская областьРоссияСовет Федерации РФМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Министерство финансов РФ (Минфин России)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала