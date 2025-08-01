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В Нидерландах оценили торговое соглашение между ЕС и США - РИА Новости, 01.08.2025
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17:51 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/mid-2032891703.html
В Нидерландах оценили торговое соглашение между ЕС и США
В Нидерландах оценили торговое соглашение между ЕС и США - РИА Новости, 01.08.2025
В Нидерландах оценили торговое соглашение между ЕС и США
Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T17:51:00+03:00
2025-08-01T17:51:00+03:00
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ГААГА, 1 авг - РИА Новости. Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов Ханнеке Бурма. "Стабильные и предсказуемые торговые отношения с США имеют решающее значение для наших компаний. Соглашение между ЕС и США о торговле и пошлинах далеко от идеала, но оно способствует этому. Важно продолжать переговоры с США о дальнейшем снижении пошлин", - написала Бурма в соцсети Х. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника. Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка и большую прозрачность для предприятий, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше". Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.
https://ria.ru/20250728/kapitulyatsiya-2031953585.html
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в мире, сша, нидерланды, европа, урсула фон дер ляйен, дональд трамп, евросоюз, еврокомиссия
В мире, США, Нидерланды, Европа, Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Евросоюз, Еврокомиссия
В Нидерландах оценили торговое соглашение между ЕС и США

Госсекретарь Нидерландов Бурма: торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
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ГААГА, 1 авг - РИА Новости. Торговое соглашение ЕС и США далеко от идеала, поэтому важно продолжать вести переговоры о дальнейшем снижении пошлин, заявила в пятницу госсекретарь по вопросам внешней торговли при министерстве иностранных дел Нидерландов Ханнеке Бурма.
"Стабильные и предсказуемые торговые отношения с США имеют решающее значение для наших компаний. Соглашение между ЕС и США о торговле и пошлинах далеко от идеала, но оно способствует этому. Важно продолжать переговоры с США о дальнейшем снижении пошлин", - написала Бурма в соцсети Х.
Президент Дональд Трамп США и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
В Австрии назвали торговое соглашение между ЕС и США капитуляцией Брюсселя
28 июля, 15:05
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Сделка не включает отмену пошлин США в 50% на сталь и алюминий, однако они могут быть снижены в результате дальнейших переговоров, сообщила ранее газета New York Times со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника.
Премьер-министр Нидерландов Дик Схоф заявил, что торговое соглашение ЕС и США обеспечивает большую стабильность рынка и большую прозрачность для предприятий, однако признался, что отсутствие пошлин "было бы лучше".
Главный редактор нидерландской телерадиокомпании Ongehoord Nederland и эксперт по геополитике Йост Нимёллер заявил РИА Новости, что новая торговая сделка США и ЕС особенно негативно отразится на европейской автомобильной промышленности и экспорте автомобилей из Европы, что будет иметь огромные последствия как для европейской, так и нидерландской экономики.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
СМИ: европейские страны воодушевились после переговоров Трампа с главой ЕК
27 мая, 10:37
 
В миреСШАНидерландыЕвропаУрсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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