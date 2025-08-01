Маск утверждает о наличии высокопоставленных демократов в списке Эпштейна
Маск: крупные демократы и их доноры есть в списке Эпштейна
© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры.
Ранее Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил, что материалы дела Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. Позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска. ФБР и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.