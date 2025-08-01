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Маск утверждает о наличии высокопоставленных демократов в списке Эпштейна - РИА Новости, 01.08.2025
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21:51 01.08.2025 (обновлено: 21:52 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/mask-2032920071.html
Маск утверждает о наличии высокопоставленных демократов в списке Эпштейна
Маск утверждает о наличии высокопоставленных демократов в списке Эпштейна - РИА Новости, 01.08.2025
Маск утверждает о наличии высокопоставленных демократов в списке Эпштейна
Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T21:51:00+03:00
2025-08-01T21:52:00+03:00
в мире
сша
джеффри эпштейн
илон маск
дональд трамп
демократическая партия сша
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры. "Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке", - прокомментировал Маск один из постов в соцсети X на тему списка Эпштейна. Ранее Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил, что материалы дела Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. Позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска. ФБР и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу. В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
https://ria.ru/20250730/epshteyn-2032268500.html
https://ria.ru/20250730/tramp-2032304201.html
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в мире, сша, джеффри эпштейн, илон маск, дональд трамп, демократическая партия сша
В мире, США, Джеффри Эпштейн, Илон Маск, Дональд Трамп, Демократическая партия США
Маск утверждает о наличии высокопоставленных демократов в списке Эпштейна

Маск: крупные демократы и их доноры есть в списке Эпштейна

© AP Photo / Chip SomodevillaИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© AP Photo / Chip Somodevilla
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск утверждает, что в списке клиентов покойного финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних, есть высокопоставленные члены Демократической партии США и их спонсоры.
"Крупные демократы и их доноры тоже есть в списке", - прокомментировал Маск один из постов в соцсети X на тему списка Эпштейна.
Заключенный Джеффри Эпштейн - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
СМИ: агенты ФБР нашли пропавшую минуту из видео с Эпштейном в тюрьме
30 июля, 06:06
Ранее Маск на фоне публичного конфликта с президентом США Дональдом Трампом заявил, что материалы дела Эпштейна не публикуются из-за того, что в них фигурирует глава Белого дома. Позднее публикация с этим утверждением исчезла со страницы Маска. ФБР и министерство юстиции США выпустили совместное заявление, где утверждается, что Эпштейн не занимался шантажом влиятельных лиц и не имел списка клиентов. При этом в феврале в интервью телеканалу Fox News генпрокурор США Пэм Бонди в ответ на вопрос о списке заявила, что он лежит у нее на столе и ждет изучения. Позднее Бонди заявила, что имела в виду не список клиентов, а документы по делу.
В 2019 году Эпштейну в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и в сговоре с целью вовлечения в такую торговлю (до пяти лет тюрьмы). По данным обвинителей, в период с 2002 по 2005 годы он вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В начале июля 2019 года суд Манхэттена в Нью-Йорке, заслушав Эпштейна, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что его нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после чего он скончался. Разбирательство показало, что финансист покончил жизнь самоубийством.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Трамп рассказал об инциденте с Эпштейном и девушками из его спа-салона
30 июля, 10:53
 
В миреСШАДжеффри ЭпштейнИлон МаскДональд ТрампДемократическая партия США
 
 
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