Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса"
Установлены личности двух главарей ячеек "Вилаят Хорасан" по делу "Крокуса"
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в "Крокус сити холле", установлены, они находятся в розыске МВД России, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, неустановленные лица, а также двое граждан Таджикистана для пропаганды ИГ* не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"*, куда вошли участники теракта в "Крокус сити холе". "Вилаят Хорасан"* входит в ИГ*.
Личности двух граждан Таджикистана установлены, они находятся в розыске МВД России, свидетельствуют данные полиции. При этом, согласно этим же материалам, один из двух фигурантов, переобъявлен в розыск.
Оба организатора трех ячеек "Вилаят Хорасан"* внесены в реестр террористов и экстремистов в России.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
29 августа 2024, 10:58