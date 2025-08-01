Рейтинг@Mail.ru
Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса" - РИА Новости, 01.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
06:57 01.08.2025 (обновлено: 06:58 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/lichnosti-2032758036.html
Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса"
Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса" - РИА Новости, 01.08.2025
Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса"
Личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в "Крокус сити холле", установлены, они находятся в розыске МВД России,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T06:57:00+03:00
2025-08-01T06:58:00+03:00
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
таджикистан
красногорск
исламское государство*
крокус сити холл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004486689_0:0:3017:1697_1920x0_80_0_0_66545ec11c797d7f5a0a51d3a778edbe.jpg
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в "Крокус сити холле", установлены, они находятся в розыске МВД России, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, неустановленные лица, а также двое граждан Таджикистана для пропаганды ИГ* не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"*, куда вошли участники теракта в "Крокус сити холе". "Вилаят Хорасан"* входит в ИГ*. Личности двух граждан Таджикистана установлены, они находятся в розыске МВД России, свидетельствуют данные полиции. При этом, согласно этим же материалам, один из двух фигурантов, переобъявлен в розыск. Оба организатора трех ячеек "Вилаят Хорасан"* внесены в реестр террористов и экстремистов в России. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20240829/krokus-1969151549.html
россия
таджикистан
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0c/2004486689_288:0:3017:2047_1920x0_80_0_0_ec3d2d760816b5f673d19f2280704ac0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, таджикистан, красногорск, исламское государство*, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Таджикистан, Красногорск, Исламское государство*, Крокус Сити Холл
Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса"

Установлены личности двух главарей ячеек "Вилаят Хорасан" по делу "Крокуса"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала Крокус Сити Холл в память о жертвах теракта - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Цветы у стихийного мемориала вдоль дороги неподалеку от здания концертного зала "Крокус Сити Холл" в память о жертвах теракта. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в "Крокус сити холле", установлены, они находятся в розыске МВД России, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, неустановленные лица, а также двое граждан Таджикистана для пропаганды ИГ* не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"*, куда вошли участники теракта в "Крокус сити холе". "Вилаят Хорасан"* входит в ИГ*.
© РИА НовостиОдин из организаторов ячеек "Вилаят Хорасан"*
Один из организаторов ячеек Вилаят Хорасан* - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости
Один из организаторов ячеек "Вилаят Хорасан"*
Личности двух граждан Таджикистана установлены, они находятся в розыске МВД России, свидетельствуют данные полиции. При этом, согласно этим же материалам, один из двух фигурантов, переобъявлен в розыск.
© РИА НовостиОдин из организаторов ячеек "Вилаят Хорасан"*
Один из организаторов ячеек Вилаят Хорасан* - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости
Один из организаторов ячеек "Вилаят Хорасан"*
Оба организатора трех ячеек "Вилаят Хорасан"* внесены в реестр террористов и экстремистов в России.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей.
Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Фигуранты по делу о теракте в концертом зале Крокус Сити Холл в суде - РИА Новости, 1920, 29.08.2024
Стало известно о пяти новых фигурантах дела о теракте в "Крокусе"
29 августа 2024, 10:58
 
Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияТаджикистанКрасногорскИсламское государство*Крокус Сити Холл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала