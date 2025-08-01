https://ria.ru/20250801/lichnosti-2032758036.html

Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса"

Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса" - РИА Новости, 01.08.2025

Установлены личности двух главарей террористических ячеек по делу "Крокуса"

Личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в "Крокус сити холле", установлены, они находятся в розыске МВД России,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T06:57:00+03:00

2025-08-01T06:57:00+03:00

2025-08-01T06:58:00+03:00

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

таджикистан

красногорск

исламское государство*

крокус сити холл

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Личности двух организаторов террористических ячеек, куда входили устроившие теракт в "Крокус сити холле", установлены, они находятся в розыске МВД России, следует из судебных материалов и данных полиции, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно судебным материалам, с которыми ознакомилось РИА Новости, неустановленные лица, а также двое граждан Таджикистана для пропаганды ИГ* не позднее ноября 2023 года организовали в РФ работу трех ячеек "Вилаят Хорасан"*, куда вошли участники теракта в "Крокус сити холе". "Вилаят Хорасан"* входит в ИГ*. Личности двух граждан Таджикистана установлены, они находятся в розыске МВД России, свидетельствуют данные полиции. При этом, согласно этим же материалам, один из двух фигурантов, переобъявлен в розыск. Оба организатора трех ячеек "Вилаят Хорасан"* внесены в реестр террористов и экстремистов в России. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате погибли 147 человек, получили телесные повреждения 336, еще трое пропали без вести. Причиненный ущерб составил 5,7 миллиарда рублей. Дело в отношении фигурантов поступило во 2-й западный окружной военный суд для рассмотрения по существу.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240829/krokus-1969151549.html

россия

таджикистан

красногорск

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происшествия, россия, таджикистан, красногорск, исламское государство*, крокус сити холл