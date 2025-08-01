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Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме - РИА Новости, 01.08.2025
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00:40 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/kprf-2032737743.html
Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме
Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме - РИА Новости, 01.08.2025
Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме
Обыск проходит в липецком обкоме КПРФ, полиция изымает компьютеры, карты памяти и документы, сообщается в Telegram-канале обкома. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T00:40:00+03:00
2025-08-01T00:40:00+03:00
происшествия
липецкая область
липецк
игорь артамонов
кпрф
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Обыск проходит в липецком обкоме КПРФ, полиция изымает компьютеры, карты памяти и документы, сообщается в Telegram-канале обкома. "В штаб липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра "Э" для "проведения обследования помещения и транспортных средств"… Сотрудники центра "Э" начали с кабинета первого секретаря липецкого обкома КПРФ Н.В. Разворотнева. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы", - говорится в сообщении. Чуть позже коммунисты сообщили, что сотрудники полиции описывают и изымают из штаба липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень, посвященный отставке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Отмечается, что санкции суда на обыск нет. РИА Новости пока не располагает комментарием УМВД по Липецкой области. В сентябре в Липецке пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета.
https://realty.ria.ru/20250130/kprf-1996265294.html
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липецкая область
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происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов, кпрф
Происшествия, Липецкая область, Липецк, Игорь Артамонов, КПРФ
Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме

В липецком обкоме КПРФ изымают компьютеры, карты памяти и документы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Обыск проходит в липецком обкоме КПРФ, полиция изымает компьютеры, карты памяти и документы, сообщается в Telegram-канале обкома.
"В штаб липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра "Э" для "проведения обследования помещения и транспортных средств"… Сотрудники центра "Э" начали с кабинета первого секретаря липецкого обкома КПРФ Н.В. Разворотнева. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы", - говорится в сообщении.
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Чуть позже коммунисты сообщили, что сотрудники полиции описывают и изымают из штаба липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень, посвященный отставке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова.
Отмечается, что санкции суда на обыск нет.
РИА Новости пока не располагает комментарием УМВД по Липецкой области.
В сентябре в Липецке пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета.
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ПроисшествияЛипецкая областьЛипецкИгорь АртамоновКПРФ
 
 
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