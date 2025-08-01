https://ria.ru/20250801/kprf-2032737743.html

Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме

Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме - РИА Новости, 01.08.2025

Липецкие коммунисты сообщили об обыске в обкоме

Обыск проходит в липецком обкоме КПРФ, полиция изымает компьютеры, карты памяти и документы, сообщается в Telegram-канале обкома. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T00:40:00+03:00

2025-08-01T00:40:00+03:00

2025-08-01T00:40:00+03:00

происшествия

липецкая область

липецк

игорь артамонов

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ЯРОСЛАВЛЬ, 1 авг – РИА Новости. Обыск проходит в липецком обкоме КПРФ, полиция изымает компьютеры, карты памяти и документы, сообщается в Telegram-канале обкома. "В штаб липецкого обкома КПРФ прибыла полиция и сотрудники центра "Э" для "проведения обследования помещения и транспортных средств"… Сотрудники центра "Э" начали с кабинета первого секретаря липецкого обкома КПРФ Н.В. Разворотнева. Из обкома изымают компьютеры, карты памяти и документы", - говорится в сообщении. Чуть позже коммунисты сообщили, что сотрудники полиции описывают и изымают из штаба липецкого обкома КПРФ информационный бюллетень, посвященный отставке губернатора Липецкой области Игоря Артамонова. Отмечается, что санкции суда на обыск нет. РИА Новости пока не располагает комментарием УМВД по Липецкой области. В сентябре в Липецке пройдут выборы депутатов Липецкого городского совета.

https://realty.ria.ru/20250130/kprf-1996265294.html

https://ria.ru/20240908/pamfilova-1971417611.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, липецкая область, липецк, игорь артамонов, кпрф