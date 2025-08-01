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Член жюри "Интервидения" от Таджикистана уверен в высоком уровне конкурса - РИА Новости, 01.08.2025
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16:57 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/konkurs-2032879531.html
Член жюри "Интервидения" от Таджикистана уверен в высоком уровне конкурса
Член жюри "Интервидения" от Таджикистана уверен в высоком уровне конкурса - РИА Новости, 01.08.2025
Член жюри "Интервидения" от Таджикистана уверен в высоком уровне конкурса
Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет на высочайшем уровне, заявил РИА Новости член жюри от Таджикистана, композитор и дирижер Амирбек Мусоев РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T16:57:00+03:00
2025-08-01T16:57:00+03:00
культура
россия
интервидение – 2025
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет на высочайшем уровне, заявил РИА Новости член жюри от Таджикистана, композитор и дирижер Амирбек Мусоев (Мусозода). "Я впервые участвую в жюри такого масштабного музыкального конкурса. Но я уверен, что этот конкурс пройдет на высочайшем уровне, тем более, что его организуют в центре Москвы. Уверен, что уровень участников будет очень серьезный", - заявил Мусоев РИА Новости. Он добавил, что Таджикистан на конкурсе будет представлять молодой певец Фаррух Хасанов. "Это молодой, но очень перспективный парень, который выступает в эстрадном жанре. Он уже является лауреатом нескольких конкурсов международных , в том числе пятого сезона (2023 года) российского телевизионного конкурса "Ну-ка, все вместе!" - рассказал Мусоев. После победы в этом конкурсе Хасанов дал двухчасовой сольный концерт в самом большом зале Душанбе "Кохи Борбад", отметил член жюри. "Тогда у нас здесь был большой аншлаг. Так что парень уже опытный. Будем надеяться, что он победит", - заявил Мусоев. Амирбек Мусоев - композитор, дирижёр, председатель Союза композиторов Таджикистана. Автор масштабных музыкальных произведений, включая оперы, балеты и симфонические поэмы. Среди его значимых произведений: опера "Хусрав и Ширин", "Достони Нур" ("Поэма света") и балет "Кир Великий". Кроме того, Мусоев преподает, передавая свой опыт молодым музыкантам, он воспитал уже более 150 учеников и студентов, добавляется в публикации. В золотом фонде таджикского радио хранятся более 300 созданных композитором песен и музыкальных произведений.️ Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса. РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
https://ria.ru/20250725/intervidenie-2031173603.html
https://ria.ru/20250706/putin-2027521645.html
https://ria.ru/20250714/intervidenie-2028562564.html
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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60
353
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культура, россия, интервидение – 2025
Культура, Россия, Интервидение – 2025
Член жюри "Интервидения" от Таджикистана уверен в высоком уровне конкурса

Мусоев: "Интервидение" пройдет на высочайшем уровне

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк"Интервидение-2025"
Интервидение-2025 - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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"Интервидение-2025". Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Международный музыкальный конкурс "Интервидение" пройдет на высочайшем уровне, заявил РИА Новости член жюри от Таджикистана, композитор и дирижер Амирбек Мусоев (Мусозода).
"Я впервые участвую в жюри такого масштабного музыкального конкурса. Но я уверен, что этот конкурс пройдет на высочайшем уровне, тем более, что его организуют в центре Москвы. Уверен, что уровень участников будет очень серьезный", - заявил Мусоев РИА Новости.
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Он добавил, что Таджикистан на конкурсе будет представлять молодой певец Фаррух Хасанов.
"Это молодой, но очень перспективный парень, который выступает в эстрадном жанре. Он уже является лауреатом нескольких конкурсов международных , в том числе пятого сезона (2023 года) российского телевизионного конкурса "Ну-ка, все вместе!" - рассказал Мусоев.
После победы в этом конкурсе Хасанов дал двухчасовой сольный концерт в самом большом зале Душанбе "Кохи Борбад", отметил член жюри.
"Тогда у нас здесь был большой аншлаг. Так что парень уже опытный. Будем надеяться, что он победит", - заявил Мусоев.
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Амирбек Мусоев - композитор, дирижёр, председатель Союза композиторов Таджикистана. Автор масштабных музыкальных произведений, включая оперы, балеты и симфонические поэмы. Среди его значимых произведений: опера "Хусрав и Ширин", "Достони Нур" ("Поэма света") и балет "Кир Великий". Кроме того, Мусоев преподает, передавая свой опыт молодым музыкантам, он воспитал уже более 150 учеников и студентов, добавляется в публикации. В золотом фонде таджикского радио хранятся более 300 созданных композитором песен и музыкальных произведений.️
Президент России Владимир Путин ранее подписал указ о проведении в Москве и Московской области международного музыкального конкурса "Интервидение" в 2025 году. Конкурс пройдет 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Россию представит певец Shaman. Народный артист России, композитор и продюсер Игорь Матвиенко представит РФ в составе жюри конкурса.
РИА Новости выступает информационным партнером конкурса "Интервидение".
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КультураРоссияИнтервидение – 2025
 
 
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