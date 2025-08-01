https://ria.ru/20250801/kitay-2032648693.html

Развалить как СССР: в Штатах готовят рецепт победы над Китаем

Развалить как СССР: в Штатах готовят рецепт победы над Китаем - РИА Новости, 01.08.2025

Развалить как СССР: в Штатах готовят рецепт победы над Китаем

Значит, так: Гонконг, автономии Внутренняя Монголия, Синьцзян и Нинся должны объявить независимость от Китая сразу, как только начнется. А как насчет Тибета и... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T08:00:00+03:00

2025-08-01T16:43:00+03:00

аналитика

сша

китай

си цзиньпин

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Значит, так: Гонконг, автономии Внутренняя Монголия, Синьцзян и Нинся должны объявить независимость от Китая сразу, как только начнется. А как насчет Тибета и того, чтобы вообще все провинции отделились друг от друга, взяли себе автономии, сколько могут проглотить, и, возможно, создали какие-то "Соединенные Штаты Китая"? Ах, нет, ведь их так немногое объединяет — никаких общих идеалов типа демократии и свободы. Пусть просто распадаются, и готовыми все равно надо быть ко всему — когда начнется.А что и как начнется? Здесь нам — именно нам — полезно приготовиться к новым лозунгам нескончаемой битвы ультраправых в США против Китая. Ведь все эти бредовые идеи насчет неизбежности кризиса и развала страны так или иначе сейчас начнут протекать к нам и зацепят доверчивых. Тех, кто не привык тщательно проверять информацию.Это было уже много раз. Например, в последние месяцы администрации Байдена была запущена идея о том, что у китайской экономики все плохо. Результаты нынешнего первого полугодия, как и прошлого года, показали, что на самом деле там все на удивление хорошо — особенно с учетом нового приступа торговой войны с теми же США. Но сначала наши доверчивые очень даже впечатлились. Теперь этот тезис для промывания мозгов очевидно сдох, поэтому несут новый — насчет краха.Однако распад Китая — не чересчур ли? Ну как же. Вот если, например, осенью в Пекине соберется партийный пленум и встанет вопрос о высшем руководстве страны на новый срок. И тут — как только начнется — США должны быстро захватить долларовые активы китайских банков, посмотреть, хорошо ли лежит валютный резерв КНР. Между прочим, речь о триллионах долларов. Уворовать надо и китайскую собственность в США. А еще есть американские союзники, они должны сделать то же самое.Здесь что-то сильно нам знакомое, правда? От расхищения чужих денег до смелых планов растаскивания не только СССР, а уже и России на всякие сибирские, уральские и прочие республики. Система, однако. Ноу-хау.Теперь посмотрим, кто предлагает демонтаж и ограбление первой мировой сверхдержавы, предсказывая ее неизбежный крах. Конечно, это психи, но психи с одной особенностью — это люди с китайскими фамилиями, обитающие в США. Тоже знакомая картина, не правда ли?Речь об относительно недавней конференции в Институте Хадсона в Вашингтоне под названием "После падения: планируя посткоммунистический Китай". Всего одна конференция, подумаешь, событие. Тем более что персонажи на ней были, и впрямь хоть святых выноси. Там появился даже Гордон Чанг (настоящее имя — Чжан Цзяжу). Этот человек прославился тем, что выпустил книгу "Грядущий крах Китая". А было это в 2001 году, крах предсказывался к 2011 году, но в декабре 2011-го автор подумал и перенес апокалипсис на 2012 год. В общем, любой здоровый на голову человек без смеха об этом Гордоне слышать не может.Однако надо учитывать, что перед нами люди, которых слушает крайне правый фланг республиканцев США. И только поэтому они достойны внимания.Есть в США такая медиагруппа — The Epoch Times, в целом очень достойная, но с особенностями. Там ведется раздел "Китайский дозор" — China Watch, и большая часть новостей оттуда — с заседаний специального комитета конгресса по Китаю. И весь бред от "Китайского дозора" — он из резолюций высшего законодательного органа США.А бред все прибавляет в мощи. Здесь все мыслимое — от старых требований к Пекину прекратить растаскивать китайских граждан на органы для пересадки до возмущения по поводу десяти тысяч хакерских атак на Америку в день, и до расследования того, как китайцы нагибают законы США для преследований того бизнеса в стране, который им мешает.И вот теперь члены комитета (республиканцы), а за ними и весь правый фланг американской политики берут на вооружение идею о том, что предстоит крах и развал Китая, с демонтажем его на провинции. Создается многослойная альтернативная информационная реальность. Примерно такая: Си Цзиньпин этим летом целых 14 дней не показывался на публике. Он не поехал на саммит БРИКС в Бразилии. В армии прошла чистка коррумпированных генералов. Но пост почему-то потерял и верный союзник Си.Когда-то была такая профессия — кремленологи. То были люди, которые — на полном серьезе — делали выводы о борьбе в советском руководстве по тому, в каком порядке наши лидеры стояли на парадных мероприятиях на трибуне мавзолея, насколько далеко отшатывались друг от друга и как выглядели. И ведь кто-то этим "экспертам" верил. Вот и нынешним американским китайцам в США многие верят — потому, что очень хочется. И все вот такие, доверчивые и очень хотящие, будут маршировать в этом направлении как стадо зомби.Кстати о зомби и зомбировании, тут надо напомнить, что у ресурса The Epoch Times есть одна маленькая особенность: он, скажем так, финансово и организационно близок к жуткой тоталитарной секте "Фалуньгун", с территории КНР изгнанной. Их штаб-квартира теперь в Нью-Йорке.Так выглядит новый общий фон того, что происходит сегодня между Вашингтоном и Пекином. На первом же плане происходит вот что: в Швеции завершился очередной тур американо-китайских переговоров о том, как будут торговать и как облагать товары таможенными пошлинами. А поскольку эта "большая сделка" только на горизонте, мораторий на новые пошлины продлен еще на три месяца. В любом случае как-то не ожидаешь, что Китай на этом поединке капитулирует так, как это сделали европейцы, по сути сдав Америке свою экономику на разграбление. А пока переговоры тянутся, эти люди не знают, что Китай вот-вот обрушится, его растащат на провинции, а деньги отберут.

https://ria.ru/20250711/svyaz-2028591567.html

https://ria.ru/20250708/kitaj-2027986715.html

https://ria.ru/20250626/kitay-2025489249.html

сша

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аналитика, сша, китай, си цзиньпин