https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032826526.html

На Камчатке зафиксировали еще три афтершока

На Камчатке зафиксировали еще три афтершока - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке зафиксировали еще три афтершока

Еще три землетрясения магнитудой 5,0 и выше, которые можно отнести к афтершокам, зафиксированы на Камчатке, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T14:11:00+03:00

2025-08-01T14:11:00+03:00

2025-08-01T14:11:00+03:00

камчатка

петропавловск-камчатский

российская академия наук

происшествия

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Еще три землетрясения магнитудой 5,0 и выше, которые можно отнести к афтершокам, зафиксированы на Камчатке, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. Так, в 12.18 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 58,8 километра на расстоянии 223 километров от Петропавловска-Камчатского, в 12.45 - магнитудой 5,3 (глубина - 93,1 километра, расстояние от Петропавловска-Камчатского 182 километра), в 13.12 мск - магнитудой 5,3 (глубина - 17 километров, расстояние - 122 километра). В пятницу утром за час с 10.00 до 11.00 мск также были зафиксированы три афтершока магнитудой 5,0 и выше, а также множество других, но ниже. После этого, в промежутке между 11.00 и 12.00 мск за 15 минут произошли ещё три землетрясения такой же магнитудой и выше. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032750805.html

https://ria.ru/20250801/zemletryasenie-2032755820.html

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камчатка, петропавловск-камчатский, российская академия наук, происшествия, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области