На Камчатке зафиксировали еще три афтершока
РАН: еще три землетрясения магнитудой 5,0 и выше зафиксированы на Камчатке
© МЧС РФ | Перейти в медиабанкДетский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
© МЧС РФ
Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Еще три землетрясения магнитудой 5,0 и выше, которые можно отнести к афтершокам, зафиксированы на Камчатке, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов.
Так, в 12.18 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,2 на глубине 58,8 километра на расстоянии 223 километров от Петропавловска-Камчатского, в 12.45 - магнитудой 5,3 (глубина - 93,1 километра, расстояние от Петропавловска-Камчатского 182 километра), в 13.12 мск - магнитудой 5,3 (глубина - 17 километров, расстояние - 122 километра).
В пятницу утром за час с 10.00 до 11.00 мск также были зафиксированы три афтершока магнитудой 5,0 и выше, а также множество других, но ниже. После этого, в промежутке между 11.00 и 12.00 мск за 15 минут произошли ещё три землетрясения такой же магнитудой и выше.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.