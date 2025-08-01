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На Камчатке зафиксировали три афтершока за час

На Камчатке зафиксировали три афтершока за час - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке зафиксировали три афтершока за час

Три землетрясения, которые можно характеризовать как афтершоковые, зафиксированы на Камчатке за семь минут, их магнитуда превысила 5,0, следует из сообщений... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T11:26:00+03:00

2025-08-01T11:26:00+03:00

2025-08-01T11:26:00+03:00

происшествия

камчатка

петропавловск-камчатский

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Три землетрясения, которые можно характеризовать как афтершоковые, зафиксированы на Камчатке за семь минут, их магнитуда превысила 5,0, следует из сообщений Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. Пресс-служба ГУМЧС в пятницу сообщала, что за последние сутки после сильного землетрясения на Камчатке зафиксировано около 120 афтершоков магнитудой от 3,5 до 6,7, часть из них ощущалась силой от 2 до 5 баллов. В 10.03 мск было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,1 на глубине 22,4 километра на расстоянии 336 километров от Петропавловск-Камчатского, в 10.44 - магнитудой 5,3 (глубина - 42,2 км, расстояние от Петропавловск-Камчатского 195 км), в 10.52 мск - магнитудой 5,0 (глубина - 41,7 км, расстояние - 148 км). Всего же за час с 10.00 до 11.00 мск произошло минимум девять афтершоков, но у остальных магнитуда была меньше 5,0. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8.8. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250801/vulkan-2032748037.html

камчатка

петропавловск-камчатский

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происшествия, камчатка, петропавловск-камчатский, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области