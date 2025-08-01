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Медицинских работников на Камчатке представят к наградам - РИА Новости, 01.08.2025
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07:03 01.08.2025 (обновлено: 07:56 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032758606.html
Медицинских работников на Камчатке представят к наградам
Медицинских работников на Камчатке представят к наградам - РИА Новости, 01.08.2025
Медицинских работников на Камчатке представят к наградам
Порядка 15 врачей и 9 медсестер из Камчатского края, проводивших операции во время сильного землетрясения 30 июля, представят к федеральным наградам, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:03:00+03:00
2025-08-01T07:56:00+03:00
камчатка
камчатский край
владимир солодов
российская академия наук
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Порядка 15 врачей и 9 медсестер из Камчатского края, проводивших операции во время сильного землетрясения 30 июля, представят к федеральным наградам, сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале. В пятницу Солодов провел заседание штаба по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. "Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей", - написал он. Также, по словам губернатора, им поставлена задача на следующей неделе начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое сейсмостойкое здание. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи Камчатского краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. Солодов заявил позже, что представит медиков к госнаградам. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032282342.html
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032544838.html
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камчатка, камчатский край, владимир солодов, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Камчатский край, Владимир Солодов, Российская академия наук, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Медицинских работников на Камчатке представят к наградам

На Камчатке 15 врачей и 9 медсестер представят к наградам

© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанкПечные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Сергей Лакомов
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Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Порядка 15 врачей и 9 медсестер из Камчатского края, проводивших операции во время сильного землетрясения 30 июля, представят к федеральным наградам, сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
В пятницу Солодов провел заседание штаба по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля.
Врачи онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения на Камчатке - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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"Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей", - написал он.
Также, по словам губернатора, им поставлена задача на следующей неделе начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое сейсмостойкое здание.
Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи Камчатского краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. Солодов заявил позже, что представит медиков к госнаградам.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
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КамчаткаКамчатский крайВладимир СолодовРоссийская академия наукЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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