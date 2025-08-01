https://ria.ru/20250801/kamchatka-2032758606.html

Медицинских работников на Камчатке представят к наградам

Медицинских работников на Камчатке представят к наградам - РИА Новости, 01.08.2025

Медицинских работников на Камчатке представят к наградам

Порядка 15 врачей и 9 медсестер из Камчатского края, проводивших операции во время сильного землетрясения 30 июля, представят к федеральным наградам, сообщил... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:03:00+03:00

2025-08-01T07:03:00+03:00

2025-08-01T07:56:00+03:00

камчатка

камчатский край

владимир солодов

российская академия наук

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289282_0:101:1258:809_1920x0_80_0_0_28f794035dd3da232e6f8aba45b0566f.jpg

УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Порядка 15 врачей и 9 медсестер из Камчатского края, проводивших операции во время сильного землетрясения 30 июля, представят к федеральным наградам, сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале. В пятницу Солодов провел заседание штаба по ликвидации последствий сильного землетрясения, произошедшего на Камчатке 30 июля. "Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей", - написал он. Также, по словам губернатора, им поставлена задача на следующей неделе начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое сейсмостойкое здание. Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи Камчатского краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. Солодов заявил позже, что представит медиков к госнаградам. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032282342.html

https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032544838.html

камчатка

камчатский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

камчатка, камчатский край, владимир солодов, российская академия наук, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области