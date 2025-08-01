Медицинских работников на Камчатке представят к наградам
На Камчатке 15 врачей и 9 медсестер представят к наградам
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанкПечные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения
Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Порядка 15 врачей и 9 медсестер из Камчатского края, проводивших операции во время сильного землетрясения 30 июля, представят к федеральным наградам, сообщил губернатор Владимир Солодов в своем Telegram-канале.
"Представим к федеральным наградам как минимум 15 врачей и 9 медсестер, находившихся в операционных в момент землетрясения. Дополнительно поощрим специалистов других экстренных служб, которые проявили выдержку и продолжали выполнять свой долг, спасая жизни и обеспечивая безопасность людей", - написал он.
Также, по словам губернатора, им поставлена задача на следующей неделе начать переезд сотрудников Камчатской краевой больницы в новое сейсмостойкое здание.
Ранее камчатский минздрав сообщал, что врачи Камчатского краевого онкодиспансера продолжили операцию во время землетрясения. Также министерство рассказало о медперсонале краевого родильного дома №1, который во время землетрясения благополучно принял роды и оперативно эвакуировал рожениц и новорожденных в безопасное место. Солодов заявил позже, что представит медиков к госнаградам.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.