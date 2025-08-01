https://ria.ru/20250801/germanija-2032885874.html

В Германии назвали США больным и непредсказуемым партнером

В Германии назвали США больным и непредсказуемым партнером - РИА Новости, 01.08.2025

В Германии назвали США больным и непредсказуемым партнером

Соединенные Штаты для Европы и Германии в частности являются "больным" и непредсказуемым партнером, который намерен с помощью пошлин восстановить свою экономику РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:24:00+03:00

2025-08-01T17:24:00+03:00

2025-08-01T17:24:00+03:00

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БЕРЛИН, 1 авг - РИА Новости. Соединенные Штаты для Европы и Германии в частности являются "больным" и непредсказуемым партнером, который намерен с помощью пошлин восстановить свою экономику и с которым нельзя построить здоровое совместное будущее, заявил РИА Новости немецкий инвестор и экономист Андре Барендрегт. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. "Это соглашение, договор с нашим крупнейшим торговым партнером после Китая, и я не хочу называть его "сделкой", потому что это умаляет по сути очень сложную тему. Этот торговый партнер - непредсказуемый и нестабильный партнер, находящийся на пути к банкротству", - сказал Барендрегт. Экономист напомнил, что Соединенные Штаты страдают от крупного дефицита текущего счета, их государственный долг составляет около 36 триллионов долларов. Таким образом, США тратят около 900 миллиардов долларов на погашение процентов ежегодно, что составляет 13-14% госбюджета. В Германии, для сравнения, этот показатель составляет примерно 2–3%, отметил эксперт. "И то, чего Трамп сейчас отчаянно пытается добиться, - это перекрестное финансирование процентов, например, за счет введения пошлин. В данный момент он может себе это позволить, потому что мы находимся в положении, когда США могут нас шантажировать", - пояснил эксперт. Инвестор подчеркнул, что спрос, а вместе с ним и доверие к американской экономике снижается. Доллар слабеет, и процентные выплаты в размере 900 миллиардов больше не могут перекрестно субсидироваться за счет долговых бумаг, государственных облигаций и фондов. "Согласно этим данным, Соединенные Штаты рано или поздно станут неплатежеспособными. Они находятся на пути к банкротству, а вместе с этим - к рецессии, а в среднесрочной или долгосрочной перспективе - и к депрессии. То есть это партнер, который болен. И вопрос в том, как долго мы вообще еще сможем вести торговлю с Соединенными Штатами? Как долго может существовать партнерство с таким больным партнёром, как США?" - задается вопросом эксперт. С этим "больным гигантом", от которого зависит Европа, нельзя строить общее будущее, считает Барендрегт. "Иначе мы породим больного ребенка с больным партнером", - добавил он.

https://ria.ru/20250731/filippo-2032518495.html

https://ria.ru/20250730/tramp-2032288134.html

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в мире, сша, европа, германия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия, евросоюз