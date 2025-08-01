Эрдоган призвал Италию и Ливию к координации для борьбы с миграцией
Эрдоган призвал Италию и Ливию к координации в борьбе с нелегальной миграцией
© AP Photo / Pool Реджеп Тайип Эрдоган
© AP Photo / Pool
Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле призвал премьер-министров Италии и Ливии к координации и выработке долгосрочных решений по борьбе с нелегальной миграцией, сообщила администрация турецкого лидера.
Трехсторонний саммит Эрдогана, итальянского премьера Джорджи Мелони и главы правительства национального единства Ливии Абдельхамида Дбейбы состоялся в Стамбуле в пятницу, стороны обсудили ряд региональных проблем и вопросы сотрудничества между странами.
Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества трех государств в борбе с нелегальной миграцией в регионе Средиземноморья.
"Для того, чтобы иссушить источник нелегальной миграции, необходимы долгосрочные и устойчивые решения, а также многосторонняя координация, заявил Эрдоган", - сообщила его администрация в пресс-релизе.
Лидеры договорились встретиться вновь и оценить результаты решений, которые будут приняты комитетами по сотрудничеству между тремя странами.
Эрдоган также заявил на встрече, что на международном сообществе лежит ответственность за достижение немедленного прекращения огня в секторе Газа и доставку в полуэксклав гуманитарной помощи. Он отметил, что единственным постоянным решением конфликта является создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме с границами по состоянию на 1967 год.
В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.
Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.