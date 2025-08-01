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Эрдоган призвал Италию и Ливию к координации для борьбы с миграцией

Эрдоган призвал Италию и Ливию к координации для борьбы с миграцией - РИА Новости, 01.08.2025

Эрдоган призвал Италию и Ливию к координации для борьбы с миграцией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле призвал премьер-министров Италии и Ливии к координации и выработке долгосрочных решений по борьбе с... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T18:59:00+03:00

2025-08-01T18:59:00+03:00

2025-08-01T18:59:00+03:00

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СТАМБУЛ, 1 авг - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на встрече в Стамбуле призвал премьер-министров Италии и Ливии к координации и выработке долгосрочных решений по борьбе с нелегальной миграцией, сообщила администрация турецкого лидера. Трехсторонний саммит Эрдогана, итальянского премьера Джорджи Мелони и главы правительства национального единства Ливии Абдельхамида Дбейбы состоялся в Стамбуле в пятницу, стороны обсудили ряд региональных проблем и вопросы сотрудничества между странами. Эрдоган подчеркнул важность сотрудничества трех государств в борбе с нелегальной миграцией в регионе Средиземноморья. "Для того, чтобы иссушить источник нелегальной миграции, необходимы долгосрочные и устойчивые решения, а также многосторонняя координация, заявил Эрдоган", - сообщила его администрация в пресс-релизе. Лидеры договорились встретиться вновь и оценить результаты решений, которые будут приняты комитетами по сотрудничеству между тремя странами. Эрдоган также заявил на встрече, что на международном сообществе лежит ответственность за достижение немедленного прекращения огня в секторе Газа и доставку в полуэксклав гуманитарной помощи. Он отметил, что единственным постоянным решением конфликта является создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме с границами по состоянию на 1967 год. В Ливии действуют два не признающих друг друга правительства. Первое - Правительство национального единства (ПНЕ), поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой, - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями парламентом, заседающим на востоке страны (Палатой представителей) - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад. Конференция по ближневосточному урегулированию и перспективам признания палестинского государства началась в понедельник в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ее председателями стали Франция и Саудовская Аравия. Как сообщил МИД Франции в коммюнике, по итогам конференции главы МИД 15 западных стран призвали к признанию государства Палестина по урегулированию на Ближнем Востоке в Нью-Йорке. Государство Палестина признают 147 стран, включая РФ. В 2024 году США наложили вето на полноправное членство Палестины в ООН. С 2024 года Палестину признали десять государств, в том числе Ирландия, Норвегия, Испания и Армения. Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20250728/turtsiya-2032013115.html

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в мире, палестина, ливия, стамбул, реджеп тайип эрдоган, джорджа мелони, оон