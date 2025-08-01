https://ria.ru/20250801/dolgi-2032886090.html

Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам

Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам - РИА Новости, 01.08.2025

Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам

Минфин списал 28 регионам долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей, сообщило ведомство на своем сайте. РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T17:25:00+03:00

2025-08-01T17:25:00+03:00

2025-08-01T18:17:00+03:00

экономика

россия

республика адыгея

республика алтай

владимир путин

антон силуанов

министерство финансов рф (минфин россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0c/1988799079_0:81:2882:1702_1920x0_80_0_0_e1d0c83b5ccf462cb205efff076d10fb.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минфин списал 28 регионам долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей, сообщило ведомство на своем сайте. "На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 миллиарда рублей. Задолженность списана 28 регионам. <...> Всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 миллиардов рублей", — отметили в министерстве. Долги списали Республике Адыгея, Алтаю, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области. "Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы", — уточнил Минфин.Среди них реализация мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами. Кроме того, это реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов, меры соцподдержки населения, связанные с проведением спецоперации, реализация национальных проектов, а также мероприятия в рамках мастер-планов городов, расположенных на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны. Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале 2024 года, заявил, что регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые субъекты возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов. Министр финансов Антон Силуанов в марте сообщал, что списание задолженности по бюджетным кредитам коснется 79 регионов на сумму более триллиона рублей. В начале июля Минфин также уточнил, что министерство заключило соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей.

https://ria.ru/20250305/siluanov-2003274815.html

https://ria.ru/20250412/mishustin-2010860695.html

россия

республика адыгея

республика алтай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, республика адыгея, республика алтай, владимир путин, антон силуанов, министерство финансов рф (минфин россии)