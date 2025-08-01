Минфин списал долги по бюджетным кредитам 28 регионам
Минфин: долги по бюджетным кредитам на 58,3 млрд рублей списали 28 регионам
Табличка на здании Министерства финансов РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. Минфин списал 28 регионам долги по бюджетным кредитам на сумму 58,3 миллиарда рублей, сообщило ведомство на своем сайте.
"На 1 августа Минфин России заключил соглашения о списании задолженности регионов по бюджетным кредитам в сумме 58,3 миллиарда рублей. Задолженность списана 28 регионам. <...> Всего в текущем году планируется списать задолженность регионов по расходам за 2024 год в объеме более 160 миллиардов рублей", — отметили в министерстве.
Долги списали Республике Адыгея, Алтаю, Бурятии, Дагестану, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Крыму, Марий Эл, Северной Осетии, Тыве, Алтайскому, Забайкальскому, Пермскому, Ставропольскому и Хабаровскому краям, Архангельской, Брянской, Калужской, Курганской, Новгородской, Омской, Орловской, Псковской, Самарской, Свердловской, Челябинской, Ярославской областям и Еврейской автономной области.
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"Размер списания соответствует объему средств, направленных этими регионами в 2024 году на одобренные сферы", — уточнил Минфин.
Среди них реализация мероприятий в сфере ЖКХ, переселение граждан из аварийного жилья, обновление общественного транспорта, докапитализация фондов развития промышленности, поддержка компаний, осуществляющих управление территориями с преференциальными налоговыми режимами.
Кроме того, это реализация новых инвестиционных проектов и развитие опорных населенных пунктов, меры соцподдержки населения, связанные с проведением спецоперации, реализация национальных проектов, а также мероприятия в рамках мастер-планов городов, расположенных на территориях субъектов Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны.
Президент Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию в феврале 2024 года, заявил, что регионам спишут две трети задолженности по бюджетным кредитам. При этом, по его словам, средства, которые субъекты возвращают по кредитам в федеральный бюджет, должны быть направлены на выдачу новых инфраструктурных кредитов для регионов.
Министр финансов Антон Силуанов в марте сообщал, что списание задолженности по бюджетным кредитам коснется 79 регионов на сумму более триллиона рублей. В начале июля Минфин также уточнил, что министерство заключило соглашения о списании задолженности по бюджетным кредитам в сумме 15,6 миллиарда рублей с Алтайским и Ставропольским краями, а также с Адыгеей.