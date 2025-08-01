https://ria.ru/20250801/chislo-2032745355.html
Число погибших из-за ливней в Пекине достигло 44
Число погибших из-за ливней в Пекине достигло 44 - РИА Новости, 01.08.2025
Число погибших из-за ливней в Пекине достигло 44
Число погибших в результате сильных ливней в Пекине возросло до 44, девять человек числятся пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T03:09:00+03:00
2025-08-01T03:09:00+03:00
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Число погибших в результате сильных ливней в Пекине возросло до 44, девять человек числятся пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти. Ранее Синьхуа со ссылкой на местные власти сообщало о 30 погибших в результате сильных дождей в Пекине. "Число погибших в результате недавних интенсивных ливней в Пекине возросло до 44 человек, еще девять продолжают числиться пропавшими без вести", - передало агентство со ссылкой на городские власти. Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии. Ранее власти Китая запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине. Согласно заявлению городских властей, до 10.00 (05.00 мск) вторника сильные дожди пройдут в большинстве столичных районов. Агентство Синьхуа ранее передавало, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет. По заявлению агентства, более 3 тысяч жителей района Миюнь были эвакуированы в результате проливных дождей. Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости. В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.
https://ria.ru/20250729/gonkong-2032056991.html
https://ria.ru/20250730/pogoda-2032255124.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, пекин, китай, си цзиньпин
В мире, Пекин, Китай, Си Цзиньпин
Число погибших из-за ливней в Пекине достигло 44
Число погибших в результате ливней в Пекине возросло до 44 человек
МОСКВА, 1 авг - РИА Новости.
Число погибших в результате сильных ливней в Пекине возросло до 44, девять человек числятся пропавшими без вести, передает агентство Синьхуа
со ссылкой на местные власти.
Ранее Синьхуа со ссылкой на местные власти сообщало о 30 погибших в результате сильных дождей в Пекине
.
"Число погибших в результате недавних интенсивных ливней в Пекине возросло до 44 человек, еще девять продолжают числиться пропавшими без вести", - передало агентство со ссылкой на городские власти.
Ранее председатель КНР Си Цзиньпин
призвал власти провести серьезную работу по предотвращению наводнений и ликвидации последствий ударов стихии.
Ранее власти Китая запустили наивысший уровень экстренного реагирования для борьбы с наводнениями в Пекине. Согласно заявлению городских властей, до 10.00 (05.00 мск) вторника сильные дожди пройдут в большинстве столичных районов.
Агентство Синьхуа ранее передавало, что с 24 июля в бассейне реки Чаобай на севере Китая выпали сильные и проливные дожди, в результате чего был зафиксирован резкий рост притока воды в водохранилище Миюнь, которое расположено в северо-восточном пригороде Пекина. Синьхуа отмечает, что 27 июля приток воды в это водохранилище оказался рекордным за более чем 60 лет. По заявлению агентства, более 3 тысяч жителей района Миюнь были эвакуированы в результате проливных дождей.
Городские власти в соцсетях призвали жителей не приближаться к опасным участкам возле рек и не покидать свои дома без необходимости.
В конце июля-начале августа 2023 года их-за проливных дождей в Пекине погибли 11 человек, от ливней пострадали более 44 тысяч человек в 13 районах столицы, сотни тысяч были эвакуированы.