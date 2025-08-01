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В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА
В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА - РИА Новости, 01.08.2025
В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА
Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях, сообщили воронежский губернатор Александр Гусев и губернатор Белгородской области Вячеслав РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T23:00:00+03:00
2025-08-01T23:00:00+03:00
2025-08-01T23:01:00+03:00
специальная военная операция на украине
белгородская область
воронежская область
александр гусев (губернатор)
вячеслав гладков
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МОСКВА, 1 авг - РИА Новости. Опасность атаки БПЛА объявлена в Воронежской и Белгородской областях, сообщили воронежский губернатор Александр Гусев и губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Опасность атаки БПЛА в Воронежской области была объявлена в 22.30 мск, в Белгородской - в 22.24 мск. "Внимание! Уважаемые жители Воронежской области, на территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Прошу сохранять спокойствие. Силы ПВО наготове", - написал Гусев в Telegram-канале. Он обратился к жителям с просьбой по возможности не выходить на улицу и держаться подальше от оконных проемов. "Опасность атаки БПЛА на всей территории области", - объявил Гладков в своем Telegram-канале.
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белгородская область, воронежская область, александр гусев (губернатор), вячеслав гладков
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Воронежская область, Александр Гусев (губернатор), Вячеслав Гладков
В двух российских регионах объявили опасность атаки БПЛА
Гусев: в Воронежской и Белгородской областях объявлена опасность атаки БПЛА