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Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.08.2025
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07:49 01.08.2025 (обновлено: 09:43 01.08.2025)
https://ria.ru/20250801/biznesmeny-2032761323.html
Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов
Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.08.2025
Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов
С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов, больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T07:49:00+03:00
2025-08-01T09:43:00+03:00
экономика
россия
павел дуров
владимир потанин
вагит алекперов
telegram
норильский никель
лукойл
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов, больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин — он разбогател на 2,56 миллиарда долларов, в целом его состояние оценивается в 30,4 миллиарда. На втором месте остался совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, он прибавил 1,18 миллиарда — до 26,5 миллиарда долларов. Замкнул первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов — его капитал вырос на 1,94 миллиарда, до 25,2 миллиарда. На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его состояние выросло на 1,46 миллиарда, до 23,8 миллиарда. Пятым оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин — он потерял 3,58 миллиарда, сейчас у него 22,2 миллиарда долларов. Шестым стал бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, он разбогател на 294 миллиона, до 20,5 миллиарда. Седьмую строчку по-прежнему занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с 16,3 миллиарда (плюс 3,12 миллиарда), а восьмую — Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 15,4 миллиарда (плюс 553 миллиона).На девятом месте — основатель Telegram Дуров, он разбогател на 3,27 миллиарда, до 14,3 миллиарда. А десятым стал совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,04 миллиарда, до 13,7 миллиарда долларов.Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 305,58 миллиарда долларов. Среди них — 20 россиян.
https://ria.ru/20250801/mask-2032761119.html
https://ria.ru/20250501/biznesmeny-2014601336.html
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экономика, россия, павел дуров, владимир потанин, вагит алекперов, telegram, норильский никель, лукойл
Экономика, Россия, Павел Дуров, Владимир Потанин, Вагит Алекперов, Telegram, Норильский никель, ЛУКОЙЛ
Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов

Состояние самых богатых российских бизнесменов с начала года выросло на $20 млрд

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры США
Денежные купюры США - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов, больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин — он разбогател на 2,56 миллиарда долларов, в целом его состояние оценивается в 30,4 миллиарда. На втором месте остался совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, он прибавил 1,18 миллиарда — до 26,5 миллиарда долларов.
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Замкнул первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов — его капитал вырос на 1,94 миллиарда, до 25,2 миллиарда.
На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его состояние выросло на 1,46 миллиарда, до 23,8 миллиарда. Пятым оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин — он потерял 3,58 миллиарда, сейчас у него 22,2 миллиарда долларов.
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Шестым стал бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, он разбогател на 294 миллиона, до 20,5 миллиарда.
Седьмую строчку по-прежнему занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с 16,3 миллиарда (плюс 3,12 миллиарда), а восьмую — Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 15,4 миллиарда (плюс 553 миллиона).
На девятом месте — основатель Telegram Дуров, он разбогател на 3,27 миллиарда, до 14,3 миллиарда. А десятым стал совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,04 миллиарда, до 13,7 миллиарда долларов.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 305,58 миллиарда долларов. Среди них — 20 россиян.
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ЭкономикаРоссияПавел ДуровВладимир ПотанинВагит АлекперовTelegramНорильский никельЛУКОЙЛ
 
 
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