Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов
Состояние самых богатых российских бизнесменов с начала года выросло на $20 млрд
Денежные купюры США. Архивное фото
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МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов, больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин — он разбогател на 2,56 миллиарда долларов, в целом его состояние оценивается в 30,4 миллиарда. На втором месте остался совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, он прибавил 1,18 миллиарда — до 26,5 миллиарда долларов.
Замкнул первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов — его капитал вырос на 1,94 миллиарда, до 25,2 миллиарда.
На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его состояние выросло на 1,46 миллиарда, до 23,8 миллиарда. Пятым оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин — он потерял 3,58 миллиарда, сейчас у него 22,2 миллиарда долларов.
Названы самые богатые российские бизнесмены
1 мая, 18:40
Шестым стал бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, он разбогател на 294 миллиона, до 20,5 миллиарда.
Седьмую строчку по-прежнему занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с 16,3 миллиарда (плюс 3,12 миллиарда), а восьмую — Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 15,4 миллиарда (плюс 553 миллиона).
На девятом месте — основатель Telegram Дуров, он разбогател на 3,27 миллиарда, до 14,3 миллиарда. А десятым стал совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,04 миллиарда, до 13,7 миллиарда долларов.
Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 305,58 миллиарда долларов. Среди них — 20 россиян.