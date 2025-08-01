https://ria.ru/20250801/biznesmeny-2032761323.html

Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов

Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов - РИА Новости, 01.08.2025

Состояние самых богатых россиян выросло на 20 миллиардов долларов

С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов, больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T07:49:00+03:00

2025-08-01T07:49:00+03:00

2025-08-01T09:43:00+03:00

экономика

россия

павел дуров

владимир потанин

вагит алекперов

telegram

норильский никель

лукойл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1801026266_0:190:3071:1917_1920x0_80_0_0_56f97bd17bfeb5e1ead1c0d7a1cd56f5.jpg

МОСКВА, 1 авг — РИА Новости. С начала года состояние самых богатых российских предпринимателей увеличилось на 20,163 миллиарда долларов, больше всех прибавил основатель мессенджера Telegram Павел Дуров, подсчитало РИА Новости на основании данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI). Первое место сохранил за собой один из основных владельцев компании "Норникель" Владимир Потанин — он разбогател на 2,56 миллиарда долларов, в целом его состояние оценивается в 30,4 миллиарда. На втором месте остался совладелец "Лукойла" Вагит Алекперов, он прибавил 1,18 миллиарда — до 26,5 миллиарда долларов. Замкнул первую тройку основной бенефициар "Северстали" Алексей Мордашов — его капитал вырос на 1,94 миллиарда, до 25,2 миллиарда. На четвертое место с пятого поднялся совладелец "Новатэка" Леонид Михельсон — его состояние выросло на 1,46 миллиарда, до 23,8 миллиарда. Пятым оказался бенефициар компании НЛМК Владимир Лисин — он потерял 3,58 миллиарда, сейчас у него 22,2 миллиарда долларов. Шестым стал бывший бенефициар компаний "Еврохим" и СУЭК Андрей Мельниченко, он разбогател на 294 миллиона, до 20,5 миллиарда. Седьмую строчку по-прежнему занимает Алишер Усманов ("Металлоинвест", "Мегафон") с 16,3 миллиарда (плюс 3,12 миллиарда), а восьмую — Михаил Прохоров (группа "Онэксим") с 15,4 миллиарда (плюс 553 миллиона).На девятом месте — основатель Telegram Дуров, он разбогател на 3,27 миллиарда, до 14,3 миллиарда. А десятым стал совладелец "Альфа-групп" Михаил Фридман, чье состояние снизилось на 1,04 миллиарда, до 13,7 миллиарда долларов.Индекс BBI рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Всего в список входят 500 богатейших людей мира, а их общее состояние составляет 305,58 миллиарда долларов. Среди них — 20 россиян.

https://ria.ru/20250801/mask-2032761119.html

https://ria.ru/20250501/biznesmeny-2014601336.html

https://ria.ru/20250701/biznesmeny-2026435735.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, павел дуров, владимир потанин, вагит алекперов, telegram, норильский никель, лукойл