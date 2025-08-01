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В Приморском океанариуме поздравили белуху Калину с четырехлетием
В Приморском океанариуме поздравили белуху Калину с четырехлетием - РИА Новости, 01.08.2025
В Приморском океанариуме поздравили белуху Калину с четырехлетием
Первой белухе в России, появившейся на свет в условиях искусственного разведения, исполнилось четыре года, сообщает Приморский океанариум. РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T09:42:00+03:00
2025-08-01T09:42:00+03:00
2025-08-01T09:42:00+03:00
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ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Первой белухе в России, появившейся на свет в условиях искусственного разведения, исполнилось четыре года, сообщает Приморский океанариум. "Сегодня, 1 августа, исполнилось четыре года юной белухе Калине — первому в России детёнышу белого кита, появившемуся на свет в искусственных условиях — в Приморском океанариуме", - говорится в сообщении. По традиции, именинница получила рыбное угощение, приготовленное из её любимых продуктов - кусочков кеты и селёдки, а также новую игрушку - розовый мяч. Как отмечают в учреждении, Калина вступила в подростковый возраст. Она учится противостоять самым взрослым и опытным белухам, может и "накричать". За прошедший год белуха освоила почти все элементы демонстрационной программы, включая силовые. Она научилась удерживать тренера на голове и спине. Калина в свои четыре года уже весит около 400 килограммов, поэтому её тренер Елизавета Чижова, к которой она проявила привязанность, для неё не ощущается чем-то тяжелым. "Я очень люблю мою малышку и горжусь её успехами. Я знаю, что белухи не воспринимают звуки человеческой речи, но всё равно разговариваю с ней и называю ласковыми словами, надеясь, что она поймёт мои эмоции. Это мой способ показать ей свою любовь", - сказала Чижова. По ее словам, новые элементы программы формируются в ходе игровой деятельности с животным в водной среде. Белуха проявляет интерес к объятиям, почесываниям, а также к активным действиям, таким как толкание и плескание. Животное выполняет эти действия с удовольствием, без необходимости пищевого подкрепления, что способствует естественному переходу игровой активности в элементы программы. В научно-образовательном комплексе для белух созданы идеальные условия. Калина – не единственный детеныш белого кита, родившийся в Приморском океанариуме. Год назад здесь появилась на свет ее сестра Дея. "Я не устаю повторять, что в работе с морскими млекопитающими необходимо соблюдать четыре правила. Это правильная вода, правильный воздух, правильный корм и правильный человек", - отмечает руководитель дельфинария Антон Брыков.
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россия, приморский океанариум
Хорошие новости, Россия, Приморский океанариум
В Приморском океанариуме поздравили белуху Калину с четырехлетием
Первой в России рожденной в искусственных условиях белухе исполнилось 4 года
ВЛАДИВОСТОК, 1 авг - РИА Новости. Первой белухе в России, появившейся на свет в условиях искусственного разведения, исполнилось четыре года, сообщает Приморский океанариум.
"Сегодня, 1 августа, исполнилось четыре года юной белухе Калине — первому в России
детёнышу белого кита, появившемуся на свет в искусственных условиях — в Приморском океанариуме
", - говорится в сообщении
.
По традиции, именинница получила рыбное угощение, приготовленное из её любимых продуктов - кусочков кеты и селёдки, а также новую игрушку - розовый мяч.
Как отмечают в учреждении, Калина вступила в подростковый возраст. Она учится противостоять самым взрослым и опытным белухам, может и "накричать". За прошедший год белуха освоила почти все элементы демонстрационной программы, включая силовые. Она научилась удерживать тренера на голове и спине. Калина в свои четыре года уже весит около 400 килограммов, поэтому её тренер Елизавета Чижова, к которой она проявила привязанность, для неё не ощущается чем-то тяжелым.
"Я очень люблю мою малышку и горжусь её успехами. Я знаю, что белухи не воспринимают звуки человеческой речи, но всё равно разговариваю с ней и называю ласковыми словами, надеясь, что она поймёт мои эмоции. Это мой способ показать ей свою любовь", - сказала Чижова.
По ее словам, новые элементы программы формируются в ходе игровой деятельности с животным в водной среде. Белуха проявляет интерес к объятиям, почесываниям, а также к активным действиям, таким как толкание и плескание. Животное выполняет эти действия с удовольствием, без необходимости пищевого подкрепления, что способствует естественному переходу игровой активности в элементы программы.
В научно-образовательном комплексе для белух созданы идеальные условия. Калина – не единственный детеныш белого кита, родившийся в Приморском океанариуме. Год назад здесь появилась на свет ее сестра Дея.
"Я не устаю повторять, что в работе с морскими млекопитающими необходимо соблюдать четыре правила. Это правильная вода, правильный воздух, правильный корм и правильный человек", - отмечает руководитель дельфинария Антон Брыков.