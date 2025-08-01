https://ria.ru/20250801/aftershok--2032777807.html

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 01.08.2025

На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Второй по силе афтершок магнитудой 5,5 в пятницу зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду,... РИА Новости, 01.08.2025

2025-08-01T10:26:00+03:00

2025-08-01T10:26:00+03:00

2025-08-01T10:26:00+03:00

российская академия наук

камчатка

петропавловск-камчатский

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1894987526_0:340:3036:2048_1920x0_80_0_0_ea0d30e33caae98b46eb38ba5326bbc3.jpg

УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Второй по силе афтершок магнитудой 5,5 в пятницу зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. "Глубина (КМ): 26.2 Магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении. По данным ведомства, афтершок зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.

https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html

https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032521027.html

камчатка

петропавловск-камчатский

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

российская академия наук, камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия