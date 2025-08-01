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На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 01.08.2025
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10:26 01.08.2025
https://ria.ru/20250801/aftershok--2032777807.html
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5 - РИА Новости, 01.08.2025
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5
Второй по силе афтершок магнитудой 5,5 в пятницу зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду,... РИА Новости, 01.08.2025
2025-08-01T10:26:00+03:00
2025-08-01T10:26:00+03:00
российская академия наук
камчатка
петропавловск-камчатский
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Второй по силе афтершок магнитудой 5,5 в пятницу зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН. Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки. "Глубина (КМ): 26.2 Магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении. По данным ведомства, афтершок зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032574953.html
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российская академия наук, камчатка, петропавловск-камчатский, происшествия
Российская академия наук, Камчатка, Петропавловск-Камчатский, Происшествия
На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 5,5

Афтершок магнитудой 5,5 зафиксирован в 89 км от Петропавловска-Камчатского

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкВид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов
Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Вид на город Петропавловск-Камчатский на фоне Корякского и Авачинского вулканов. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 1 авг - РИА Новости. Второй по силе афтершок магнитудой 5,5 в пятницу зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского после сильного землетрясения на Камчатке в среду, сообщила пресс-служба Камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН.
Ранее директор Камчатского филиала ФИЦ "Единая геофизическая служба РАН" Данила Чебров сообщил РИА Новости, что после мощного землетрясения на Камчатке ожидаются сильные, но неразрушительные афтершоки.
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"Глубина (КМ): 26.2 Магнитуда: 5.5", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, афтершок зафиксирован в 86 километрах от Петропавловска-Камчатского.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, его магнитуда составила 8,7. Была объявлена угроза цунами, жителей призывали не приближаться к берегу в опасных районах. К вечеру ее отменили.
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Российская академия наукКамчаткаПетропавловск-КамчатскийПроисшествия
 
 
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