https://ria.ru/20250731/zverstva-2032574220.html

Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре

Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025

Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре

Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что сделает все для передачи доказательств зверств ВСУ в Часовом Яре международным правозащитникам. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T13:09:00+03:00

2025-07-31T13:09:00+03:00

2025-07-31T13:09:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

часов яр

артемовск (донецкая область)

дарья морозова

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что сделает все для передачи доказательств зверств ВСУ в Часовом Яре международным правозащитникам. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Освобождение Часова Яра - это очередной подвиг наших защитников, приближающий долгожданную победу и прочный мир на нашей земле. Со своей стороны мы сделаем все возможное чтобы собранные факты и доказательства зверств украинских военнослужащих в Часовом Яре были в полном объеме представлены международному правозащитному сообществу", — сказала Морозова. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

донецкая народная республика

часов яр

артемовск (донецкая область)

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Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра За время проведения операции от противника было зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T13:09 true PT1M48S

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донецкая народная республика, часов яр, артемовск (донецкая область), дарья морозова, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность