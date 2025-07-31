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Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:09 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zverstva-2032574220.html
Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре
Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре - РИА Новости, 31.07.2025
Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре
Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что сделает все для передачи доказательств зверств ВСУ в Часовом Яре международным правозащитникам. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T13:09:00+03:00
2025-07-31T13:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
дарья морозова
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что сделает все для передачи доказательств зверств ВСУ в Часовом Яре международным правозащитникам. Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр. "Освобождение Часова Яра - это очередной подвиг наших защитников, приближающий долгожданную победу и прочный мир на нашей земле. Со своей стороны мы сделаем все возможное чтобы собранные факты и доказательства зверств украинских военнослужащих в Часовом Яре были в полном объеме представлены международному правозащитному сообществу", — сказала Морозова. Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
донецкая народная республика
часов яр
артемовск (донецкая область)
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Минобороны России показало видео из освобожденного Часова Яра
За время проведения операции от противника было зачищено более 4200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военных. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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донецкая народная республика, часов яр, артемовск (донецкая область), дарья морозова, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Часов Яр, Артемовск (Донецкая область), Дарья Морозова, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Омбудсмен ДНР пообещала передать доказательства зверств ВСУ в Часовом Яре

Омбудсмен Морозова пообещала передать правозащитникам доказательства зверств ВСУ

© Getty Images / LibkosЧасов Яр
Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Getty Images / Libkos
Часов Яр
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ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Омбудсмен ДНР Дарья Морозова сообщила РИА Новости, что сделает все для передачи доказательств зверств ВСУ в Часовом Яре международным правозащитникам.
Ранее в четверг Минобороны РФ сообщило, что подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр.
"Освобождение Часова Яра - это очередной подвиг наших защитников, приближающий долгожданную победу и прочный мир на нашей земле. Со своей стороны мы сделаем все возможное чтобы собранные факты и доказательства зверств украинских военнослужащих в Часовом Яре были в полном объеме представлены международному правозащитному сообществу", — сказала Морозова.
Продвижение российских войск к Часову Яру началось в конце весны 2024 года. Город имеет важное оперативно-стратегическое значение. Он расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец — Донбасс. Это господствующая высота, открывающая путь к наиболее крупной агломерации в ДНР, остающейся под контролем ВСУ, — Славянско-Краматорской, а также к Константиновке.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаЧасов ЯрАртемовск (Донецкая область)Дарья МорозоваВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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