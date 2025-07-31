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Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении" - РИА Новости, 01.08.2025
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22:48 31.07.2025 (обновлено: 10:32 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/zhoga-2032728433.html
Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении"
Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении" - РИА Новости, 01.08.2025
Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении"
Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой России Артем Жога заявил, что было бы неправдой назвать современную молодежь якобы "потерянным... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T22:48:00+03:00
2025-08-01T10:32:00+03:00
общество
россия
артем жога
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 31 июл – РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой России Артем Жога заявил, что было бы неправдой назвать современную молодежь якобы "потерянным поколением". "Есть такое выражение "потерянная молодежь". Неправда. И то, что я увидел, молодежь… это молодые кадры, которые в 20-22 года спасают жизни военнослужащих ребят на фронте, это молодые врачи. Это молодые педагоги, которые едут в глубинку для того, чтобы передать свои знания детям малых населенных пунктов, в которые трудно добраться. Это люди, которые… работают на заводах, не только оборонно-промышленного комплекса, но и всех остальных промышленных предприятиях", - сказал Жога во время дискуссии "Служение в России. Ценности и люди" в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" в Подмосковье.
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общество, россия, артем жога
Общество, Россия, Артем Жога
Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении"

Жога поспорил с утверждением о потерянном поколении современной молодежи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртем Жога
Артем Жога - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Артем Жога. Архивное фото
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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 31 июл – РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой России Артем Жога заявил, что было бы неправдой назвать современную молодежь якобы "потерянным поколением".
"Есть такое выражение "потерянная молодежь". Неправда. И то, что я увидел, молодежь… это молодые кадры, которые в 20-22 года спасают жизни военнослужащих ребят на фронте, это молодые врачи. Это молодые педагоги, которые едут в глубинку для того, чтобы передать свои знания детям малых населенных пунктов, в которые трудно добраться. Это люди, которые… работают на заводах, не только оборонно-промышленного комплекса, но и всех остальных промышленных предприятиях", - сказал Жога во время дискуссии "Служение в России. Ценности и люди" в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" в Подмосковье.
Полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Жога рассказал об историческом событии в зоне СВО
8 июня, 18:22
 
ОбществоРоссияАртем Жога
 
 
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