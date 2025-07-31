https://ria.ru/20250731/zhoga-2032728433.html

Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении"

Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении" - РИА Новости, 01.08.2025

Жога поспорил с утверждением о якобы "потерянном поколении"

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой России Артем Жога заявил, что было бы неправдой назвать современную молодежь якобы "потерянным... РИА Новости, 01.08.2025

2025-07-31T22:48:00+03:00

2025-07-31T22:48:00+03:00

2025-08-01T10:32:00+03:00

общество

россия

артем жога

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СОЛНЕЧНОГОРСК (Московская обл.), 31 июл – РИА Новости. Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе, Герой России Артем Жога заявил, что было бы неправдой назвать современную молодежь якобы "потерянным поколением". "Есть такое выражение "потерянная молодежь". Неправда. И то, что я увидел, молодежь… это молодые кадры, которые в 20-22 года спасают жизни военнослужащих ребят на фронте, это молодые врачи. Это молодые педагоги, которые едут в глубинку для того, чтобы передать свои знания детям малых населенных пунктов, в которые трудно добраться. Это люди, которые… работают на заводах, не только оборонно-промышленного комплекса, но и всех остальных промышленных предприятиях", - сказал Жога во время дискуссии "Служение в России. Ценности и люди" в рамках Всероссийского молодёжного образовательного форума "Территория смыслов" в Подмосковье.

https://ria.ru/20250608/zhoga-2021655713.html

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общество, россия, артем жога