https://ria.ru/20250731/zhiteli-2032568756.html
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт - РИА Новости, 31.07.2025
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт
Гражданское население остается в освобожденном Часовом Яре, о точном количестве говорить преждевременно, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:54:00+03:00
2025-07-31T12:54:00+03:00
2025-07-31T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
ян гагин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданское население остается в освобожденном Часовом Яре, о точном количестве говорить преждевременно, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Мирные жители остаются (в городе - ред), да. Но об их количестве говорить пока рано", - сказал Гагин. Он уточнил, что не так давно лично побывал в окрестностях Часова Яра. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/kadry-2032565308.html
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт
Гагин: о точном количестве оставшихся жителей в Часовом Яре говорить рано