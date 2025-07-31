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В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zhiteli-2032568756.html
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт - РИА Новости, 31.07.2025
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт
Гражданское население остается в освобожденном Часовом Яре, о точном количестве говорить преждевременно, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:54:00+03:00
2025-07-31T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
ян гагин
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданское население остается в освобожденном Часовом Яре, о точном количестве говорить преждевременно, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Мирные жители остаются (в городе - ред), да. Но об их количестве говорить пока рано", - сказал Гагин. Он уточнил, что не так давно лично побывал в окрестностях Часова Яра. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/kadry-2032565308.html
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Ян Гагин, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт

Гагин: о точном количестве оставшихся жителей в Часовом Яре говорить рано

© AP PhotoВид на Часов Яр
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo
Вид на Часов Яр. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданское население остается в освобожденном Часовом Яре, о точном количестве говорить преждевременно, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин.
Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг.
"Мирные жители остаются (в городе - ред), да. Но об их количестве говорить пока рано", - сказал Гагин.
Он уточнил, что не так давно лично побывал в окрестностях Часова Яра.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
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Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Ян ГагинМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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