https://ria.ru/20250731/zhiteli-2032568756.html

В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт

В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт - РИА Новости, 31.07.2025

В Часовом Яре остается мирное население, сообщил эксперт

Гражданское население остается в освобожденном Часовом Яре, о точном количестве говорить преждевременно, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:54:00+03:00

2025-07-31T12:54:00+03:00

2025-07-31T12:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

ян гагин

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Гражданское население остается в освобожденном Часовом Яре, о точном количестве говорить преждевременно, заявил РИА Новости военно-политический эксперт Ян Гагин. Подразделения "Южной" группировкой войск взяли под контроль город Часов Яр в ДНР, сообщили в Минобороны РФ в четверг. "Мирные жители остаются (в городе - ред), да. Но об их количестве говорить пока рано", - сказал Гагин. Он уточнил, что не так давно лично побывал в окрестностях Часова Яра. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/kadry-2032565308.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), ян гагин, министерство обороны рф (минобороны рф)