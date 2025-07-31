https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html

Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами

Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами - РИА Новости, 31.07.2025

Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами

Три волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова немало рыбы и необычных предметов, о своих находках на побережье житель Северо-Курильска Сергей Лакомов... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T16:08:00+03:00

2025-07-31T16:08:00+03:00

2025-07-31T16:08:00+03:00

в мире

камчатка

парамушир

ссср

северо-курильск

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032289140_3:0:783:439_1920x0_80_0_0_9d890eee73aa0dbd80df0f92c79ba1d1.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Три волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова немало рыбы и необычных предметов, о своих находках на побережье житель Северо-Курильска Сергей Лакомов рассказал РИА Новости. "Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. Самое интересное, что такой раритет, видимо, унесло в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске. А аналогичная природная стихия 2025 года вынесла его на берег. Время стерло маркировку, поэтому определить сейчас, предмет японского или советского производства, уже невозможно", - поделился собеседник агентства. Мужчина рассказал также, что на берегу валяется много рыбы, в том числе камбалы. "Конечно, есть ее нельзя, хотя запах у рыбы нормальный, прямо как у свежевыловленной. Но вот ближе к рыбзаводу и морскому порту стоит сильный запах топлива, которым пропитывается и морская живность. Думаю, что местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит", - считает собеседник. Удивил Сергея Лакомова еще один выброшенный на побережье обитатель морских глубин. Речь о песчанке. "Нашел эту рыбешку в метрах 300 от пролива. Хотя специалисты говорили, что волна цунами вышла на берег примерно на расстояние 200 метров. Для меня это осталось загадкой", - заключил курильчанин. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032511185.html

камчатка

парамушир

ссср

северо-курильск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник. 2025-07-31T16:08 true PT1M23S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, камчатка, парамушир, ссср, северо-курильск, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области