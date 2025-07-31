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Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами - РИА Новости, 31.07.2025
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16:08 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zhitel-2032643982.html
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами - РИА Новости, 31.07.2025
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами
Три волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова немало рыбы и необычных предметов, о своих находках на побережье житель Северо-Курильска Сергей Лакомов... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T16:08:00+03:00
2025-07-31T16:08:00+03:00
в мире
камчатка
парамушир
ссср
северо-курильск
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Три волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова немало рыбы и необычных предметов, о своих находках на побережье житель Северо-Курильска Сергей Лакомов рассказал РИА Новости. "Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. Самое интересное, что такой раритет, видимо, унесло в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске. А аналогичная природная стихия 2025 года вынесла его на берег. Время стерло маркировку, поэтому определить сейчас, предмет японского или советского производства, уже невозможно", - поделился собеседник агентства. Мужчина рассказал также, что на берегу валяется много рыбы, в том числе камбалы. "Конечно, есть ее нельзя, хотя запах у рыбы нормальный, прямо как у свежевыловленной. Но вот ближе к рыбзаводу и морскому порту стоит сильный запах топлива, которым пропитывается и морская живность. Думаю, что местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит", - считает собеседник. Удивил Сергея Лакомова еще один выброшенный на побережье обитатель морских глубин. Речь о песчанке. "Нашел эту рыбешку в метрах 300 от пролива. Хотя специалисты говорили, что волна цунами вышла на берег примерно на расстояние 200 метров. Для меня это осталось загадкой", - заключил курильчанин. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250731/kamchatka-2032511185.html
камчатка
парамушир
ссср
северо-курильск
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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Цунами на пресном Курильском озере после землетрясения на Камчатке
Землетрясение на Камчатке спровоцировало цунами на пресном Курильском озере. "Никто во время землетрясения не пострадал, разрушений зданий на кордонах нет", - сообщил Кроноцкий заповедник.
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в мире, камчатка, парамушир, ссср, северо-курильск, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
В мире, Камчатка, Парамушир, СССР, Северо-Курильск, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Житель Северо-Курильска рассказал о находках на берегу после цунами

На Парамушире волны цунами вынесли на берег много рыбы и необычных предметов

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Три волны цунами на Парамушире вынесли на берег острова немало рыбы и необычных предметов, о своих находках на побережье житель Северо-Курильска Сергей Лакомов рассказал РИА Новости.
"Освободившееся от воды побережье нашего острова в районе Второго Курильского пролива, который разделяет острова Шумшу и Парамушир, преподнесло мне сюрприз. Это изолятор проводов, которые во времена СССР висели на деревянных столбах. Самое интересное, что такой раритет, видимо, унесло в море во время страшного цунами 1952 года в Северо-Курильске. А аналогичная природная стихия 2025 года вынесла его на берег. Время стерло маркировку, поэтому определить сейчас, предмет японского или советского производства, уже невозможно", - поделился собеседник агентства.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
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5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
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6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
Мужчина рассказал также, что на берегу валяется много рыбы, в том числе камбалы.
"Конечно, есть ее нельзя, хотя запах у рыбы нормальный, прямо как у свежевыловленной. Но вот ближе к рыбзаводу и морскому порту стоит сильный запах топлива, которым пропитывается и морская живность. Думаю, что местных медведей нетоварный вид и техническое амбре камбалы не смутит", - считает собеседник.
Удивил Сергея Лакомова еще один выброшенный на побережье обитатель морских глубин. Речь о песчанке.
"Нашел эту рыбешку в метрах 300 от пролива. Хотя специалисты говорили, что волна цунами вышла на берег примерно на расстояние 200 метров. Для меня это осталось загадкой", - заключил курильчанин.
В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
Автомобиль МЧС России во время эвакуации людей после цунами на Камчатке - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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В миреКамчаткаПарамуширСССРСеверо-КурильскЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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