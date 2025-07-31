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Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море - РИА Новости, 31.07.2025
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Туризм
 
12:27 31.07.2025 (обновлено: 12:41 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zhaloby-2032560779.html
Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море
Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море - РИА Новости, 31.07.2025
Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море
Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T12:27:00+03:00
2025-07-31T12:41:00+03:00
туризм
турция
египет
мальдивы
российский союз туриндустрии (рст)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Ранее в четверг Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы массово жалуются на "аллергию на море". По данным SHOT, такой диагноз туристам ставят местные врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив."В связи с появлением в СМИ сообщений о случаях так называемой "аллергии на море" у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах РСТ обращает внимание на отсутствие официально зафиксированных обращений по данному вопросу со стороны туристических и страховых компаний. На данный момент туроператоры, туристические и страховые компании — не подтверждают массовых жалоб туристов на подобные случаи", - сообщили в союзе.РСТ рекомендует туристам, столкнувшимся с нестандартными ситуациями во время отдыха, незамедлительно обращаться к представителям туроператоров, в страховые компании для оперативного решения вопросов.
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032308913.html
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турция, египет, мальдивы, российский союз туриндустрии (рст)
Туризм, Турция, Египет, Мальдивы, Российский союз туриндустрии (РСТ)
Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море

Туроператоры не подтвердили массовые жалобы на аллергию на море в Турции

© Pixabay / Oleg MityukhinПляж в городе Аланья, Турция
Пляж в городе Аланья, Турция - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Pixabay / Oleg Mityukhin
Пляж в городе Аланья, Турция. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).
Ранее в четверг Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы массово жалуются на "аллергию на море". По данным SHOT, такой диагноз туристам ставят местные врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив.
"В связи с появлением в СМИ сообщений о случаях так называемой "аллергии на море" у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах РСТ обращает внимание на отсутствие официально зафиксированных обращений по данному вопросу со стороны туристических и страховых компаний. На данный момент туроператоры, туристические и страховые компании — не подтверждают массовых жалоб туристов на подобные случаи", - сообщили в союзе.
РСТ рекомендует туристам, столкнувшимся с нестандартными ситуациями во время отдыха, незамедлительно обращаться к представителям туроператоров, в страховые компании для оперативного решения вопросов.
Камчатка - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
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ТуризмТурцияЕгипетМальдивыРоссийский союз туриндустрии (РСТ)
 
 
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