https://ria.ru/20250731/zhaloby-2032560779.html

Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море

Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море - РИА Новости, 31.07.2025

Туроператоры не подтвердили жалобы россиян на аллергию на море

Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T12:27:00+03:00

2025-07-31T12:27:00+03:00

2025-07-31T12:41:00+03:00

туризм

турция

египет

мальдивы

российский союз туриндустрии (рст)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/06/1748860028_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_576d6a700f73c4f4fbe3ecdc9c0eaeba.jpg

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Туроператоры России не подтверждают массовых жалоб туристов на "аллергию на море" в Турции, Египте и на Мальдивах, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российского союза туриндустрии (РСТ).Ранее в четверг Telegram-канал SHOT написал, что российские туристы массово жалуются на "аллергию на море". По данным SHOT, такой диагноз туристам ставят местные врачи на курортах Турции, Египта и Мальдив."В связи с появлением в СМИ сообщений о случаях так называемой "аллергии на море" у российских туристов в Турции, Египте и на Мальдивах РСТ обращает внимание на отсутствие официально зафиксированных обращений по данному вопросу со стороны туристических и страховых компаний. На данный момент туроператоры, туристические и страховые компании — не подтверждают массовых жалоб туристов на подобные случаи", - сообщили в союзе.РСТ рекомендует туристам, столкнувшимся с нестандартными ситуациями во время отдыха, незамедлительно обращаться к представителям туроператоров, в страховые компании для оперативного решения вопросов.

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032308913.html

турция

египет

мальдивы

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, египет, мальдивы, российский союз туриндустрии (рст)