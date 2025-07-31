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У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости, 31.07.2025
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11:59 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032549871.html
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение - РИА Новости, 31.07.2025
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение
Второе за сутки землетрясение произошло в четверг в Тихом океане вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T11:59:00+03:00
2025-07-31T11:59:00+03:00
северо-курильск
тихий океан
парамушир
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Второе за сутки землетрясение произошло в четверг в Тихом океане вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. Первое землетрясение магнитудой 6,0 сейсмологи зарегистрировали также у побережья северных Курил. "Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Тихом океане в 17.51 (9.51 мск) 31 июля. Эпицентр находился в 104 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 60 километров", - рассказала собеседница агентства. По словам сейсмолога, подземный толчок силой 3 балла ощутили жители Северо-Курильска. Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области информирует: по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.
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северо-курильск
тихий океан
парамушир
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северо-курильск, тихий океан, парамушир, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
У Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение

В Тихом океане у Северо-Курильска произошло второе за сутки землетрясение

© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанкПоследствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости / Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. Второе за сутки землетрясение произошло в четверг в Тихом океане вблизи Северо-Курильска, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
Первое землетрясение магнитудой 6,0 сейсмологи зарегистрировали также у побережья северных Курил.
"Землетрясение магнитудой 5,1 зарегистрировано в Тихом океане в 17.51 (9.51 мск) 31 июля. Эпицентр находился в 104 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг – на глубине 60 километров", - рассказала собеседница агентства.
По словам сейсмолога, подземный толчок силой 3 балла ощутили жители Северо-Курильска.
Пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области информирует: по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Оперативные группы администрации муниципального образования и местного пожарно-спасательного гарнизона проводят осмотр зданий и сооружений на предмет возможных повреждений.
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Северо-КурильскТихий океанПарамуширМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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