https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032514811.html
Жители Камчатки обращаются в медпункты с травмами после землетрясения
Жители Камчатки обращаются в медпункты с травмами после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025
Жители Камчатки обращаются в медпункты с травмами после землетрясения
После землетрясения и цунами в Северо-Курильске работает круглосуточный пункт временного размещения пострадавших, сообщает правительство Сахалинской области. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T09:10:00+03:00
2025-07-31T09:10:00+03:00
2025-07-31T09:20:00+03:00
камчатка
северо-курильск
сахалинская область
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. После землетрясения и цунами в Северо-Курильске работает круглосуточный пункт временного размещения пострадавших, сообщает правительство Сахалинской области. "Среди поступивших были пациенты с различными повреждениями: ушибленные конечности вследствие падения тяжелых предметов от стихии", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы правительства региона, временный медпункт рассчитан на одновременное экстренное размещение шести больных. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.
https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html
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камчатка, северо-курильск, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Камчатка, Северо-Курильск, Сахалинская область, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Жители Камчатки обращаются в медпункты с травмами после землетрясения
В Северо-Курильске работает ПВР для пострадавших после землетрясения