https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032514811.html

Жители Камчатки обращаются в медпункты с травмами после землетрясения

Жители Камчатки обращаются в медпункты с травмами после землетрясения - РИА Новости, 31.07.2025

Жители Камчатки обращаются в медпункты с травмами после землетрясения

После землетрясения и цунами в Северо-Курильске работает круглосуточный пункт временного размещения пострадавших, сообщает правительство Сахалинской области. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T09:10:00+03:00

2025-07-31T09:10:00+03:00

2025-07-31T09:20:00+03:00

камчатка

северо-курильск

сахалинская область

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1e/2032269236_41:0:1872:1030_1920x0_80_0_0_9d290d2b5ae578d4cbb5b3aa7555ee67.png

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 июл – РИА Новости. После землетрясения и цунами в Северо-Курильске работает круглосуточный пункт временного размещения пострадавших, сообщает правительство Сахалинской области. "Среди поступивших были пациенты с различными повреждениями: ушибленные конечности вследствие падения тяжелых предметов от стихии", - говорится в сообщении. По данным пресс-службы правительства региона, временный медпункт рассчитан на одновременное экстренное размещение шести больных. В среду на Камчатке произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,7. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Угроза цунами была объявлена на Камчатке и в Северо-Курильском районе, в котором был также введен режим ЧС.

https://ria.ru/20250730/zemletryasenie-2032290696.html

камчатка

северо-курильск

сахалинская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, северо-курильск, сахалинская область, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области