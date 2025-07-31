Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу

Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами
Накануне там рассказали РИА Новости об эвакуации почти 300 человек, в медпомощи они не нуждались.
Землетрясение на Камчатке
- Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8;
- Затем произошли еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут;
- Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров;
- В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было;
- По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм;
- В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5;
- На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов, а вечером — магнитудой 6,5;
- После землетрясения на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской;
- Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.
У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.
Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.
В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.
По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.
На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.
Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.