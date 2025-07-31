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Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу - РИА Новости, 31.07.2025
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04:48 31.07.2025 (обновлено: 08:41 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032496630.html
Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу
Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу - РИА Новости, 31.07.2025
Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу
Порт в Северо-Курильске в Сахалинской области остался без света и временно прекратил работу после обрушившихся на него бедствий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T04:48:00+03:00
2025-07-31T08:41:00+03:00
северо-курильск
происшествия
сахалинская область
камчатка
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Порт в Северо-Курильске в Сахалинской области остался без света и временно прекратил работу после обрушившихся на него бедствий, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.В среду из-за цунами город затопило, в районе ввели режим ЧС."Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами, он не работает", — отметил собеседник агентства.В морском спасательном подцентре (МСПЦ) в Южно-Сахалинске сообщили агентству о запланированном комплексе работ для обеспечения безопасности судоходства."Морской терминал "Северо-Курильск" сейчас не работает после прохождения комплекса опасных погодных явлений — цунами и землетрясения. Будут проводится промерочные работы на фарватере и в акватории терминала по определению глубин. Потому что после землетрясения возможны их изменения. А это один из важнейших параметров безопасности судоходства", — уточнил собеседник, пояснив, что при изменении глубин суда могут сесть на мель.Землетрясение на Камчатке
https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html
северо-курильск
сахалинская область
камчатка
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Последствия землетрясения в Северо-Курильске
Последствия землетрясения в Северо-Курильске
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Мощное землетрясение на Камчатке
Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет.
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северо-курильск, происшествия, сахалинская область, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
Северо-Курильск, Происшествия, Сахалинская область, Камчатка, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу

Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами

CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov / Северо-Курильск
Северо-Курильск - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
CC BY-SA 2.5 / Victor Morozov /
Северо-Курильск. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Порт в Северо-Курильске в Сахалинской области остался без света и временно прекратил работу после обрушившихся на него бедствий, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.
В среду из-за цунами город затопило, в районе ввели режим ЧС.
«
"Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами, он не работает", — отметил собеседник агентства.

Накануне там рассказали РИА Новости об эвакуации почти 300 человек, в медпомощи они не нуждались.

В морском спасательном подцентре (МСПЦ) в Южно-Сахалинске сообщили агентству о запланированном комплексе работ для обеспечения безопасности судоходства.
«
"Морской терминал "Северо-Курильск" сейчас не работает после прохождения комплекса опасных погодных явлений — цунами и землетрясения. Будут проводится промерочные работы на фарватере и в акватории терминала по определению глубин. Потому что после землетрясения возможны их изменения. А это один из важнейших параметров безопасности судоходства", — уточнил собеседник, пояснив, что при изменении глубин суда могут сесть на мель.

Землетрясение на Камчатке

  • Землетрясение у берегов Камчатки стало сильнейшим за весь период наблюдений: его магнитуда достигла 8,8;
  • Затем произошли еще два землетрясения магнитудой 5,1 и 5,0 с разницей в 20 минут;
  • Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров;
  • В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена, на момент происшествия там никого не было;
  • По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм;
  • В течение месяца возможны афтершоки, в том числе магнитудой до 7,5;
Землетрясение магнитудой 7,6 зарегистрировано на юго-востоке Камчатки - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Ученый рассказал об афтершоках после землетрясения на Камчатке
Вчера, 19:35
  • На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью от двух до пяти баллов, а вечером — магнитудой 6,5;
  • После землетрясения на полуострове начал извергаться вулкан Ключевской;
  • Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.
Последствия землетрясения на Камчатке
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН | Перейти в медиабанк

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7
© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН" | Перейти в медиабанк

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

Последствия землетрясения в Северо-Курильске

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7
© Фото : МЧС России

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

Детский сад на Камчатке, у которого обрушилась стена после землетрясения

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
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4 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7
© МЧС РФ | Перейти в медиабанк

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

Детский сад в Петропавловске-Камчатском, стены которого обрушились после землетрясения

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7
© РИА Новости / Сергей Лакомов | Перейти в медиабанк

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

Печные трубы развалились в домах в Северо-Курильске во время сильнейшего землетрясения

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7

У берегов Камчатки произошло землетрясение, спровоцировавшее волну цунами.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра единой геофизической службы РАН
Перейти в медиабанк
1 из 7

Город Северо-Курильск затопило, в районе ввели режим ЧС.

© Камчатский филиал Федерального исследовательского центра "Единая геофизическая служба РАН"
Перейти в медиабанк
2 из 7

В одном из детских садов на полуострове обрушилась стена. На момент происшествия там никого не было.

© Фото : МЧС России
3 из 7

По данным камчатского Минздрава, пострадавшие есть, но все в удовлетворительном состоянии и без тяжелых травм.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
4 из 7

На Камчатке уже зафиксировали еще 30 ощутимых толчков с интенсивностью 2-5 баллов.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
5 из 7

Угрозу цунами также объявили почти на всем восточном побережье Японии и в американских штатах Аляска, Калифорния и Орегон.

© МЧС РФ
Перейти в медиабанк
6 из 7

Землетрясение в Камчатском крае стало сильнейшим за весь период наблюдений в регионе: магнитуда местами составила 8,8.

© РИА Новости / Сергей Лакомов
Перейти в медиабанк
7 из 7
 
Северо-КурильскПроисшествияСахалинская областьКамчаткаЦунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
 
 
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