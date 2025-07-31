https://ria.ru/20250731/zemletryasenie-2032496630.html

Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу

Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу - РИА Новости, 31.07.2025

Порт в Северо-Курильске остался без света и временно прекратил работу

Порт в Северо-Курильске в Сахалинской области остался без света и временно прекратил работу после обрушившихся на него бедствий, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T04:48:00+03:00

2025-07-31T04:48:00+03:00

2025-07-31T08:41:00+03:00

северо-курильск

происшествия

сахалинская область

камчатка

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

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ВЛАДИВОСТОК, 31 июл — РИА Новости. Порт в Северо-Курильске в Сахалинской области остался без света и временно прекратил работу после обрушившихся на него бедствий, сообщили РИА Новости в оперативных службах региона.В среду из-за цунами город затопило, в районе ввели режим ЧС."Порт в Северо-Курильске остался без света после землетрясения и цунами, он не работает", — отметил собеседник агентства.В морском спасательном подцентре (МСПЦ) в Южно-Сахалинске сообщили агентству о запланированном комплексе работ для обеспечения безопасности судоходства."Морской терминал "Северо-Курильск" сейчас не работает после прохождения комплекса опасных погодных явлений — цунами и землетрясения. Будут проводится промерочные работы на фарватере и в акватории терминала по определению глубин. Потому что после землетрясения возможны их изменения. А это один из важнейших параметров безопасности судоходства", — уточнил собеседник, пояснив, что при изменении глубин суда могут сесть на мель.Землетрясение на Камчатке

https://ria.ru/20250730/kamchatka-2032453773.html

северо-курильск

сахалинская область

камчатка

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Последствия землетрясения в Северо-Курильске Последствия землетрясения в Северо-Курильске 2025-07-31T04:48 true PT0M33S

Мощное землетрясение на Камчатке Мощное замлетрясение на Камчатке В Камчатском крае произошло землетрясение, ставшее сильнейшим за весь период наблюдений с 1952 года. Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды зафиксировало в регионе волну цунами высотой до четырех метров. Магнитуда землетрясения составила 8,7. В Петропавловске-Камчатском ввели режим ЧС. Из-за цунами, вызванного землетрясением, местами затоплены порт Северо-Курильска и рыбопромышленное предприятие "Алаид". По словам губернатора Камчатского края Владимира Солодова, жертв в результате землетрясения нет. 2025-07-31T04:48 true PT4M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

северо-курильск, происшествия, сахалинская область, камчатка, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области