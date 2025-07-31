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Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году - РИА Новости, 31.07.2025
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15:58 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032641656.html
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году - РИА Новости, 31.07.2025
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году
Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T15:58:00+03:00
2025-07-31T15:58:00+03:00
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады. Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен. В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
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в мире, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины
В мире, Украина, Россия, Владимир Зеленский, Денис Шмыгаль, Верховная Рада Украины
Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году

Зеленский увеличил военные расходы Украины в 2025 году на 9,8 миллиарда долларов

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады.
Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен.
В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского.
Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.
* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
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