https://ria.ru/20250731/zelenskiy-2032641656.html

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году - РИА Новости, 31.07.2025

Зеленский подписал закон об увеличении военных расходов в 2025 году

Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:58:00+03:00

2025-07-31T15:58:00+03:00

2025-07-31T15:58:00+03:00

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский подписал в четверг закон об увеличении расходов на сектор безопасности и обороны Украины в этом году на 412 миллиардов гривен (9,8 миллиарда долларов), свидетельствует база данных Верховной рады. Ранее в четверг депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) сообщил, что украинский парламент поддержал увеличение военных расходов на этот год на 412 миллиардов гривен. В карточке законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "О государственном бюджете Украины на 2025 год" о финансовом обеспечении сектора безопасности и обороны" появилась отметка, что документ возвращен с подписью Зеленского. Ранее министр обороны Украины Денис Шмыгаль предупредил, что украинские военные уже с 15 августа могут остаться без зарплат, если Верховная рада не одобрит изменения в бюджет.* внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов

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в мире, украина, россия, владимир зеленский, денис шмыгаль, верховная рада украины