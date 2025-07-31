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Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:49 31.07.2025
https://ria.ru/20250731/zelenskij-2032728542.html
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра
Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:49:00+03:00
2025-07-31T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Часов Яр. "Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
часов яр
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра

Зеленский заявил, что Киев не признает факт потери Часова Яра в ДНР

© AP Photo / Suzanne PlunkettВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© AP Photo / Suzanne Plunkett
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР.
Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Часов Яр.
"Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.
Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Часов Яр: что это за город и в чем его важность для СВО
Вчера, 10:46
 
Специальная военная операция на УкраинеЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаАртемовск (Донецкая область)Владимир ЗеленскийМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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