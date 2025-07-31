https://ria.ru/20250731/zelenskij-2032728542.html

Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра

Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025

Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра

Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T22:49:00+03:00

2025-07-31T22:49:00+03:00

2025-07-31T22:49:00+03:00

специальная военная операция на украине

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

владимир зеленский

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Часов Яр. "Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.

https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html

часов яр

донецкая народная республика

артемовск (донецкая область)

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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)