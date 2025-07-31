https://ria.ru/20250731/zelenskij-2032728542.html
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра - РИА Новости, 31.07.2025
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра
Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T22:49:00+03:00
2025-07-31T22:49:00+03:00
2025-07-31T22:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
владимир зеленский
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский отказался признавать факт потери киевским режимом города Часов Яр в ДНР. Минобороны РФ в четверг сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль Часов Яр. "Вы это все видели, про Часов Яр. Это российская дезинформация. Украинские подразделения защищают наши позиции", - заявил Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале. Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен вблизи Артемовска и разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
https://ria.ru/20250731/chasovyar-1981337707.html
часов яр
донецкая народная республика
артемовск (донецкая область)
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часов яр, донецкая народная республика, артемовск (донецкая область), владимир зеленский, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Артемовск (Донецкая область), Владимир Зеленский, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Зеленский отказался признавать факт потери Часова Яра
Зеленский заявил, что Киев не признает факт потери Часова Яра в ДНР