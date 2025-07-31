https://ria.ru/20250731/zarplata-2032497292.html

В России выросла медианная зарплата

В России выросла медианная зарплата - РИА Новости, 31.07.2025

В России выросла медианная зарплата

Медианная заработная плата в России за апрель 2025 года составила 73,9 тысячи рублей, увеличившись за два года в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T05:04:00+03:00

2025-07-31T05:04:00+03:00

2025-07-31T05:04:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Медианная заработная плата в России за апрель 2025 года составила 73,9 тысячи рублей, увеличившись за два года в 1,4 раза, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Медианная зарплата характеризуется тем, что у половины работающих зарплата выше этого уровня, у другой половины - ниже. Так, в апреле 2025 года медианная зарплата в стране составила 73 871 рубль против 52 558 рублей двумя годами ранее. Самая высокая медианная зарплата в России на производствах табачных изделий - 155,4 тысячи рублей. Чуть меньше она у сотрудников экстерриториальных организаций и органов - 135,2 тысячи рублей. В пятерку также входят работники сферы добычи полезных ископаемых (127,6 тысячи рублей), области информации и связи (125,6 тысячи) и финансовых и страховых компаний (118,3 тысячи). Меньше всего медианная зарплата - в сферах образования (50,5 тысячи рублей), культуры, спорта, досуга и развлечений (51,9 тысячи), здравоохранения и соцуслуг (56,1 тысячи). Обследование о распределении численности работников по размерам заработной платы проводится раз в два года по итогам апреля. Текущее исследование проводилось среди 95,4 тысячи организаций за исключением малого бизнеса. Численность работников в рамках исследования составила 28,4 миллиона человек.

https://ria.ru/20250512/zarplata-2016405047.html

https://ria.ru/20250730/zarplata-2032305156.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)