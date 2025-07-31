https://ria.ru/20250731/zapusk-2032701690.html

В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом

В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 31.07.2025

В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом

Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов,... РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T19:18:00+03:00

2025-07-31T19:18:00+03:00

2025-07-31T19:33:00+03:00

сша

наса

в мире

spacex

роскосмос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032704692_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3f134fee6d1206f0d0329711898468d4.jpg

ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания."Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.

https://ria.ru/20250730/nasa-2032262042.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы 2025-07-31T19:18 true PT1M05S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, наса, в мире, spacex, роскосмос