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В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом
В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 31.07.2025
В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов,... РИА Новости, 31.07.2025
2025-07-31T19:18:00+03:00
2025-07-31T19:18:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания."Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.
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SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon
Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа.
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сша, наса, в мире, spacex, роскосмос
США, НАСА, В мире, SpaceX, Роскосмос
В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом
В США отложили запуск Crew Dragon с космонавтом РФ из-за погодных условий