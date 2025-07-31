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В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 31.07.2025
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19:18 31.07.2025 (обновлено: 19:33 31.07.2025)
https://ria.ru/20250731/zapusk-2032701690.html
В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом
В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом - РИА Новости, 31.07.2025
В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом
Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов,... РИА Новости, 31.07.2025
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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания."Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.
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SpaceX перенесла запуск корабля Crew Dragon
Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа. 🔹 Подписаться на РИА Новости / Все наши каналы
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сша, наса, в мире, spacex, роскосмос
США, НАСА, В мире, SpaceX, Роскосмос
В США отложили запуск Crew Dragon с российским космонавтом

В США отложили запуск Crew Dragon с космонавтом РФ из-за погодных условий

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ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX с экипажем миссии Crew-11, в который входит космонавт "Роскосмоса" Олег Платонов, перенесён на 1 августа из-за погодных условий, сообщила компания.
"Запуск Dragon с помощью Falcon 9 сегодня отменён из-за облачности над стартовой площадкой. Команды теперь нацелены на пятницу, 1 августа", — говорится в заявлении SpaceX в соцсети X.
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