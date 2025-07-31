https://ria.ru/20250731/zapret-2032638610.html

Минобрнауки опровергло информацию о запрете книг Акунина* для студентов

Минобрнауки опровергло информацию о запрете книг Акунина* для студентов - РИА Новости, 31.07.2025

Минобрнауки опровергло информацию о запрете книг Акунина* для студентов

Минобрнауки РФ назвало поддельным скан "документа", который якобы запрещает студентам российских вузов хранить в общежитиях книги Бориса Акунина* (настоящее имя РИА Новости, 31.07.2025

2025-07-31T15:47:00+03:00

2025-07-31T15:47:00+03:00

2025-07-31T15:47:00+03:00

общество

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобрнауки РФ назвало поддельным скан "документа", который якобы запрещает студентам российских вузов хранить в общежитиях книги Бориса Акунина* (настоящее имя - Григорий Чхартишвили, объявлен в международный розыск и заочно арестован) и Дмитрия Быкова**. Ранее Акунин* поделился в соцсетях фейковым документом якобы от министерства науки и высшего образования РФ за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности. "Распространяемый скан "документа" якобы за подписью врио директора департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Минобрнауки России представляет собой подделку. Минобрнауки России не имеет к нему отношения и, соответственно, не направляло его образовательным организациям", - рассказали РИА Новости в пресс-службе ведомства. В Минобрнауки подчеркнули, что данная фальшивка уже ранее появлялась в информационном пространстве, но "ввиду очевидной абсурдности не получила распространения". "Рекомендуем опираться на официальные источники информации и не участвовать в распространении подложных документов", - добавили в ведомстве. Минюст внес Акунина* в реестр иноагентов за выступления против СВО, создание негативного образа России и ВС РФ, а также участие в мероприятиях по сбору средств в поддержку ВСУ. Кроме того, писатель внесен в перечень террористов и экстремистов, объявлен в международный розыск и заочно арестован.* Признан в РФ иностранным агентом, внесен в перечень террористов и экстремистов.* Признан в РФ иноагентом.

https://ria.ru/20250715/akunin-2029149532.html

https://ria.ru/20250714/akunin-2029013085.html

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общество, россия, вооруженные силы украины