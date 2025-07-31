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Представитель России при ОБСЕ: Финляндия искажает исторические факты - РИА Новости, 01.08.2025
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23:27 31.07.2025 (обновлено: 12:46 01.08.2025)
https://ria.ru/20250731/zapad-2032732361.html
Представитель России при ОБСЕ: Финляндия искажает исторические факты
Представитель России при ОБСЕ: Финляндия искажает исторические факты - РИА Новости, 01.08.2025
Представитель России при ОБСЕ: Финляндия искажает исторические факты
Финляндия и её союзники пытаются переосмыслить историю Хельсинкского заключительного акта 1975 года, чтобы придать идеологическую легитимность текущей... РИА Новости, 01.08.2025
2025-07-31T23:27:00+03:00
2025-08-01T12:46:00+03:00
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ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Финляндия и её союзники пытаются переосмыслить историю Хельсинкского заключительного акта 1975 года, чтобы придать идеологическую легитимность текущей конфронтации с Россией, в результате Запад создаёт "новую историческую доктрину", где себя позиционирует как наследников идеалов 1975 года, а Россию - как их предателя, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич. "В общем же рефрене складывается ощущение, что Европа милитаризуется не только в военном, но и в идеологическом смысле. Создаётся своего рода доктринальный фундамент для возможных новых "крестовых походов" на Восток. И делают они это, надо сказать, весьма показательно. Если обратить внимание на выступления финнов, то видно, как они намеренно отделяют Ялтинскую конференцию 1945 года и выстроенную на её основе модель международных отношений от переговоров 1970-х, завершившихся подписанием Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Это, на мой взгляд, весьма показательный момент", - сказал Буякевич. По словам дипломата, финская сторона делает это, вероятно, потому, что поняла: их концепция "порядка, основанного на правилах" - догмат, который они постоянно продвигают - по сути "как сферический конь в вакууме". "Он не имеет устойчивой связи с реальностью современной международной политики и поэтому легко уязвим, в том числе и для аргументов с нашей стороны", - уточнил собеседник агентства. По его словам, видимо, чтобы защититься, они решили "перепривязать" свою концепцию к 1975 году, фактически попытавшись присвоить себе достижение Хельсинкского акта. "Мол, именно "свободный мир" был его автором, а Россия ныне якобы предала этот идеал, став агрессором и нарушителем. И вот они, по их собственной логике, выступают как бы правопреемниками 1975 года, защищая свой "порядок на правилах". Но мы этой логике, разумеется, противостоим, хотя бы потому, что она далека от реальности и противоречит историческим фактам", - пояснил зампостпреда РФ при ОБСЕ. Он добавил, что это, по сути, попытка выстроить идеологическое обоснование для нового витка конфронтации, проведённой через преемственность поколений, условно - от 1975-го к сегодняшнему дню. "Конечно, мы не позволим монополизировать 1975 год и тем более не допустим, чтобы функционирование многосторонних площадок подменялось обслуживанием концепции "мира по правилам". Мы и дальше будем выступать за подлинные, не выдуманные механизмы международного права - под эгидой ООН. Но сам этот момент - показательный. Именно с точки зрения формирования новой, довольно агрессивной доктрины", - заключил дипломат. Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие проводится по инициативе Финляндии и не является консенсусным - то есть не считается официальным мероприятием ОБСЕ. Оно приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.
https://ria.ru/20250731/otnosheniya-2032586102.html
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в мире, россия, финляндия, европа, максим буякевич, обсе, оон
В мире, Россия, Финляндия, Европа, Максим Буякевич, ОБСЕ, ООН
Представитель России при ОБСЕ: Финляндия искажает исторические факты

Представитель РФ при ОБСЕ Буякевич: Финляндия искажает исторические факты

CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of FinlandФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
CC BY 2.0 / Haprog / The Flag of Finland
Флаг Финляндии. Архивное фото
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ВЕНА, 31 июл - РИА Новости. Финляндия и её союзники пытаются переосмыслить историю Хельсинкского заключительного акта 1975 года, чтобы придать идеологическую легитимность текущей конфронтации с Россией, в результате Запад создаёт "новую историческую доктрину", где себя позиционирует как наследников идеалов 1975 года, а Россию - как их предателя, заявил РИА Новости заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
"В общем же рефрене складывается ощущение, что Европа милитаризуется не только в военном, но и в идеологическом смысле. Создаётся своего рода доктринальный фундамент для возможных новых "крестовых походов" на Восток. И делают они это, надо сказать, весьма показательно. Если обратить внимание на выступления финнов, то видно, как они намеренно отделяют Ялтинскую конференцию 1945 года и выстроенную на её основе модель международных отношений от переговоров 1970-х, завершившихся подписанием Хельсинкского заключительного акта 1975 года. Это, на мой взгляд, весьма показательный момент", - сказал Буякевич.
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По словам дипломата, финская сторона делает это, вероятно, потому, что поняла: их концепция "порядка, основанного на правилах" - догмат, который они постоянно продвигают - по сути "как сферический конь в вакууме". "Он не имеет устойчивой связи с реальностью современной международной политики и поэтому легко уязвим, в том числе и для аргументов с нашей стороны", - уточнил собеседник агентства.
По его словам, видимо, чтобы защититься, они решили "перепривязать" свою концепцию к 1975 году, фактически попытавшись присвоить себе достижение Хельсинкского акта. "Мол, именно "свободный мир" был его автором, а Россия ныне якобы предала этот идеал, став агрессором и нарушителем. И вот они, по их собственной логике, выступают как бы правопреемниками 1975 года, защищая свой "порядок на правилах". Но мы этой логике, разумеется, противостоим, хотя бы потому, что она далека от реальности и противоречит историческим фактам", - пояснил зампостпреда РФ при ОБСЕ.
Он добавил, что это, по сути, попытка выстроить идеологическое обоснование для нового витка конфронтации, проведённой через преемственность поколений, условно - от 1975-го к сегодняшнему дню.
"Конечно, мы не позволим монополизировать 1975 год и тем более не допустим, чтобы функционирование многосторонних площадок подменялось обслуживанием концепции "мира по правилам". Мы и дальше будем выступать за подлинные, не выдуманные механизмы международного права - под эгидой ООН. Но сам этот момент - показательный. Именно с точки зрения формирования новой, довольно агрессивной доктрины", - заключил дипломат.
Конференция ОБСЕ "Хельсинки+50" проходит 31 июля и 1 августа в Хельсинки. Мероприятие проводится по инициативе Финляндии и не является консенсусным - то есть не считается официальным мероприятием ОБСЕ. Оно приурочено к 50-летию Заключительного акта 1975 года и собрало представителей всех 57 государств-участников, включая Россию. В центре внимания - укрепление международной безопасности и будущее организации.
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